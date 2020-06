VRR/NRW: Riesen-Ärger für Verkehrsverbund wegen Werbung – der Grund ist dieses Foto

NRW. Eklat beim VRR in NRW!

Ein Foto einer Werbekampagne des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) sorgt derzeit für Ärger.

VRR/NRW: Werbe-Foto sorgt für Ärger

Der VRR in NRW hat mit einem Flyer sein Schülerticket beworben und dafür ordentlich für Aufregung gesorgt. Auf dem Flyer sitzen zwei Kinder - ein Mädchen und ein Junge - in einem Bus.

Der Junge sagt: „Mit unseren SchokoTickets können wir jederzeit und überall im VRR Freunde treffen.“ Während der VRR für seine anderen Fotos ausschließlich Menschen mit weißer Hautfarbe darstellte, wählte der Verkehrsverbund neben dem blonden Mädchen ausgerechnet einen Jungen mit dunkler Hautfarbe, um für das „Schokoticket“ Werbung zu machen. Darüber berichtete zunächst der WDR-Sender Cosmo.

Nur wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd war das Grund genug für einen Zoff. Cosmo kritisierte die Werbekampagne auf Twitter.

Das "SchokoTicket" vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr richtet sich speziell an Schüler*innen. Warum genau hier ein Schwarzes Kind auf dem Foto abgebildet wird... ?! #vrr #rassismus #kritik pic.twitter.com/brUYtnEge2 — COSMO (@COSMO__ARD) June 3, 2020

Auch die Initiative „Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V.“ übte Kritik an der Darstellung des Schwarzen Jungen, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. So bezeichnete der Verein die Wortwahl des VRR als „rassistisch“. Hier würden Menschen zu Objekten degradiert, es handele sich um Stereotype aus der Zeit des Kolonialismus. „Diese Darstellung zeigt, wie wenig Problembewusstsein bei den Firmen vorhanden ist“, sagte er.

Das ist die „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V.“:

Gemeinnütziger, eingetragener Verein unterstützt die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland

Zeigt rassistische Diskriminierung, Benachteiligungen und Ausbeutung auf und bekämpft sie

Bietet Räume und Aktivitäten für Schwarze Kinder- und Jugendliche, wie zum Beispiel gemeinsame Ausflüge

Fördert politische, Schwarze Projekte, etwa mit Treffen, Workshops und Kinderprogramm

VRR/NRW: Das „Schokoticket“ ist ein Bus- und Bahn-Ticket für Schülerinnen und Schüler. (Symbolbild) Foto: Kerstin Kokoska/ Funke Foto Services

Verkehrsverbund reagiert und entschuldigt sich

Der VRR reagierte schließlich und entschuldigte sich. Er bedauere, dass Diversität „nicht in angemessener Form“ abgebildet worden sei, erklärte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Das Unternehmen lege großen Wert darauf, Gruppen und Personen nicht zu diskriminieren. Der Verkehrsverbund nahm das Foto aus dem Internet und auch auf seinem Flyer soll das Foto ausgetauscht worden sein. (nk)