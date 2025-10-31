Vogelgrippe-Beben in NRW: 18.500 Tiere vorm Tod

Am Niederrhein in NRW spitzt sich die Lage rund um die Geflügelpest weiter zu. Tausende Tiere sind in Gefahr. 18.500 Hühner aus einem Betrieb in Kamp-Lintfort müssen wegen des Virus getötet werden. Das tödliche Virus trifft nicht nur die Region, sondern weitet sich auch auf angrenzende Kreise aus.

Im Kreis Wesel wurde bei einer Laboruntersuchung der Verdacht auf das Vogelgrippe-Virus bestätigt, wie der zuständige Kreis am Donnerstag (30. Oktober) mitteilte. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die besonders aggressive Form der Geflügelpest. Die Bestätigung des Befunds durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) steht allerdings noch aus.

Geflügelpest breitet sich in NRW aus

Welche Geflügelarten betroffen sind, bleibt zunächst unklar. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wird ab Samstag (1. November) eine vorläufige Sperrzone am Geflügelhof in Kamp-Lintfort eingerichtet. Diese Zone bringt massive Einschränkungen mit sich: Alle gewerblichen und privaten Geflügelhalter müssen ihre Tiere ab dann zwingend im Stall unterbringen.

Die Restriktionen betreffen große Teile in NRW. Innerhalb des Sperrkreises von zehn Kilometern sind nicht nur der Kreis Wesel betroffen, sondern auch Gebiete im Kreis Kleve sowie eine kleinere Region im Kreis Viersen. Für Lebensmittel aus dem Betrieb in Kamp-Lintfort geben die Behörden jedoch Entwarnung: Sie seien aktuell nicht in Umlauf.

Weitreichende Folgen für NRW

Die Bedrohung durch die Vogelgrippe zeigt sich nicht nur auf Geflügelfarmen. Schon seit Tagen werden im Kreis Wesel zahlreiche verendete Wildvögel gefunden. Bei mindestens sechs von ihnen wurde in Untersuchungen ein Verdacht auf Geflügelpest diagnostiziert. Als Vorsichtsmaßnahme wurde daher eine Stallpflicht für die rund 3.000 Geflügelhalter in der Region angeordnet.

Auch der Kreis Kleve bleibt nicht verschont: Dort mussten kürzlich knapp 19.000 Puten wegen der Tierseuche gekeult werden. Die zuständigen Behörden haben schnell reagiert und eine eigene Schutzzone eingerichtet, um die weitere Ausbreitung des Virus in NRW zu verhindern.

Jeder neue Fall zeigt: Die Vogelgrippe hält die Region und weite Teile von NRW im Griff und sorgt nicht nur bei Tierhaltern für große Besorgnis. Aktuell bleibt die Lage angespannt. Behörden betonen, dass Maßnahmen wie Stallpflicht und Schutzzonen weiter konsequent umgesetzt werden müssen, um Schlimmeres zu verhindern (mit dpa/lnw).