Voerde: Urteil gegen Bahnsteig-Killer gefallen – es ging um dieses Wort

Ein Mann hat ein Frau völlig unvermittelt vor einen Zug gestoßen

Sie stirbt im Gleisbett

Jetzt warten alle gebannt auf das Urteil

Es ist ein furchtbar unheimliches Wort: Mordlust.

Jackson B. soll eben diese Lust zu morden verspürt haben, als er im Juli 2019 eine 34 Jahre alte Frau vor einen einfahrenden Zug in Voerde stieß. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Jetzt fiel das Urteil am Landgericht Duisburg: Jackson B. wird in eine psychiatrische Klinik untergebracht. Das Gericht folgte weitgehend der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, die das Mordmerkmal der Mordlust erfüllt sah. B. habe die 34-Jährige mit Absicht vor den Zug gestoßen, so das Gericht.

+++ Voerde: So tickt der Bahnsteig-Killer – Einblicke in eine wirre Welt +++

B. selbst hatte zuvor über seine Verteidigerin erklären lassen, er habe sich am Tag der Tat nicht gut gefühlt - womöglich habe er sich an der der Frau abgestützt, weil ihm schwindlig gewesen sei: „Ich schubse keine Frauen“, hieß es in der Erklärung.

Die Tat von Voerde hat bundesweit für Entsetzen und Trauer gesorgt. Foto: dpa

Voerde: Bahnsteig-Killer sorgte für Entsetzen

Die Tat von Voerde hatte bundesweit für Entsetzen und Trauer gesorgt. Laut Zeugenaussagen kam die Attacke des Täters so plötzlich, dass die 34-jährige keine Chance hatte. Der Tod der Frau im Gleisbett diente dem Täter als Selbstzweck: Per Definition des Begriffs Mordlust hatte er keinen Anlass zur Tötung seines Opfers. Die 34-Jährige war ihm egal. Ob sie lebt oder stirbt ebenfalls. Die Frau hinterlässt eine 14 Jahre alte Tochter und einen Lebensgefährten.

Jackson B. gilt als psychisch krank, hat eine schwere Schizophrenie. Im Gespräch mit den Sachverständigen konnte er sich nur an Bruchstücke aus seiner eigenen Vergangenheit erinnern. Klar ist wohl: Er hat eine Drogenkarriere hinter sich, B. erzählt von Alkohol und Methadon.

------------------------------------

• Mehr zum Thema:

Deutsche Bahn reagiert auf Bahnsteig-Morde: Fahrgäste irritiert – „Was ist das denn jetzt?!“

Fremdenangst: Psychologe mit krasser These: „Wir haben ein Gefühl der Befriedigung“

-------------------------------------

„Das könnte ja auch ein Vergewaltiger sein“

Und einmal habe er einem Nachbarn das Fenster kaputtgeschlagen, gedroht, ihn zu töten. Dafür habe es einen Grund gegeben: Der Nachbar habe seinen Sohn vor der Schule angesprochen, ihm Süßigkeiten angeboten: „Das könnte ja auch ein Vergewaltiger sein.“

Voerde: Zeugen hielten den Täter fest

Jackson B. war nach der Tat in Voerde auf dem Bahnsteig von Zeugen festgehalten worden, die Polizei nahm in dann fest. (mit dpa)