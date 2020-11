Am Dienstagnachmittag beklagen mehrere Kunden von Vodafone und 1&1 in NRW Ausfälle ihrer Internet- und WLAN-Verbindungen.

Vodafone und 1&1 in NRW: Störung! Zahlreiche Kunden ohne Internet – DAS ist der Grund

Störung bei Vodafone und 1&1 in NRW!

Vodafone und 1&1 in NRW: Störung! Zahlreiche Internetausfälle

Das Online-Portal „allestörungen.de“ verzeichnete die erste Welle an gemeldeten Problemen am Dienstag gegen 13 Uhr. Nur drei Stunden später um 16 Uhr gab es einen weiteren Schub – plötzlich hatte sich die Zahl der Störungsmeldungen bei Kunden beider Anbieter so gut wie verdoppelt! Bei Vodafone sind es rund 3.000 Meldungen, bei 1&1 sogar mehr als 9.000!

Nutzerberichte deuten darauf hin, dass Vodafone seit 13:46 Probleme hat. https://t.co/csPTtaD9Lb Retweet wenn Sie auch Probleme haben #VodafoneStörung — Allestoerungen (@allestoerungen) November 10, 2020

Nutzerberichte deuten darauf hin, dass 1&1 seit 13:00 Probleme hat. https://t.co/Zv126dl73A Retweet wenn Sie auch Probleme haben #1&1Störung — Allestoerungen (@allestoerungen) November 10, 2020

Die meisten gemeldeten Störungen treten laut „allestörungen.de“ in den großen NRW-Städten Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Bochum auf.

Vodafone erklärt Grund der Störung

Vodafone-Sprecher Volker Petendorf bestätigte die Störung auf Anfrage von DER WESTEN: „Vodafone hat seit dem 10. November, um 12.15 Uhr eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines DSL-Netzes im Bereich Mönchengladbach, Duisburg, Oberhausen, Essen, Bochum, Dortmund und Minden. Betroffen sind in diesem Gebiet insgesamt bis zu 8.200 Haushalte, die vorübergehend nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren können. Darunter befinden sich auch einzelne Haushalte im Raum Mönchengladbach.“

Grund sei der Ausfall einer Zufuhrstrecke, „über die normalerweise die 8.200 Haushalte versorgt werden, die jetzt vom Festnetz abgeschnitten sind“, so Petendorf. „Es handelt sich dabei nach ersten Erkenntnissen um ein Routingproblem. Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen. Wir bitten die betroffenen DSL-Kunden noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ (at)