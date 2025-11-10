Verkehrschaos in NRW? Jecken sollten DAS unbedingt wissen

Am 11. November verwandelt sich Köln in ein Meer aus Karnevalsfans. Rund um die Sessionseröffnung auf dem Heumarkt herrscht Hochbetrieb – und speziell für den Nahverkehr in NRW gelten besondere Regelungen.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) haben ein angepasstes Konzept erstellt, das zahlreiche Linien betrifft und den erhöhten Andrang bewältigen soll.

NRW: KVB-Linien an Karneval unterschiedlich betroffen

Grundsätzlich läuft der Fahrplan eines „normalen Dienstags“, doch einige Haltestellen werden gesperrt. Der Heumarkt ist bei Überfüllung betroffen, hier passieren die Linien 1, 7 und 9 ohne Halt. Auch die Haltestelle „Rathaus“ wird ab 7 Uhr ganztägig von der Linie 5 nicht angefahren. Sperrungen und Umleitungen betreffen zudem die Zülpicher Straße und die Linien 9, 12 und 15. Ersatzbusse stehen an ausgewählten Strecken zur Verfügung.

Die Linie 16 verkehrt nur eingeschränkt. Fahrgäste müssen an der Severinstraße oder dem Chlodwigplatz umsteigen, da die Strecke unterbrochen wird. Ergänzend werden Fahrten der Linie 17 eingestellt und durch die 16 ersetzt. An stark frequentierten Stopps wie Barbarossaplatz kommen zusätzliche Gleise zum Einsatz, um das Gedränge zu reduzieren. Gelenkbusse der Linien 106, 132, 133, 136 und 146 sollen den hohen Fahrgastaufkommen gerecht werden.

Chaos verhindern: Session in NRW erfordert Geduld

Die Buslinien – insbesondere die Linie 142 – werden laut „24Rhein“ auf neue Strecken gelenkt. Haltestellen wie „Eifelwall/Stadtarchiv“ und „Bahnhof Süd“ entfallen komplett, während andere vorübergehend verlegt werden, etwa die Haltestelle der Linie 106 Richtung Marienburg vor die Handwerkskammer. Die KVB appellieren an Fahrgäste in NRW, sich rechtzeitig über ihre Wege am 11.11. zu informieren.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe wollen typische Engpässe wie am Heumarkt mit ihrem Sicherheitskonzept und durch vorausschauende Planung reduzieren. Die Sessionseröffnung bringt enormes Gedränge, doch durch angepasste Linienwege und alternative Umstiege wird versucht, den Verkehr in Köln und dem gesamten NRW-Raum reibungslos zu organisieren.

Karneval bleibt ein Highlight für NRW, doch große Menschenmengen erfordern Geduld und Planung. Fahrgäste sollten Zusatzzeiten für ihre Wege einkalkulieren und sich frühzeitig informieren. In der Karnevalshochburg Köln wird der 11. November wieder ein riesiges Spektakel – auf den Straßen und Schienen ebenfalls!