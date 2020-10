Verbraucherzentrale: Warnung vor DIESEN Amazon-Produkten! „Kein Garten Eden ohne Schlange"

Wer denkt, er könne ein Schnäppchen bei Amazon machen, den warnt nun die Verbraucherzentrale NRW.

Denn die Ein-Cent-Ecke von Amazon ist nur auf den ersten Blick so günstig, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW. „Doch kein Garten Eden ohne Schlange", schreiben die Verbraucherschützer, denn der Preis hat seinen Preis.

Verbraucherzentrale warnt vor Ein-Cent-Beträgen bei Amazon

Zu den Cent-Beträgen, die die Mini-Drohnen, Lichterketten, Poloshirts oder Sandalen vordergründig kosten, kommen im Warenkorb auf einmal deftige Versandkosten hinzu.

In einer Stichprobe hat die Verbraucherzentrale 20 Ein-Cent-Artikel bei Amazon unter die Lupe genommen. Dabei kam beispielsweise heraus, dass die Laufschuhe für einen Cent plötzlich Versandkosten in Höhe von 29,99 Euro. Und bei einem Selfie-Ringlicht kamen 25,99 Euro noch dazu. Und so wurden aus den eigentlich 20 Cent Kosten im Endeffekt 312,41 Euro.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

Darum fallen die Versandkosten so hoch aus

Was hat es mit den hohen Versandkosten auf sich? Die fallen natürlich zum einen so hoch aus, damit die Händler auch etwas an den Produkten verdienen. Zum anderen sind es den Angaben zufolge in aller Regel Händler aus Fernost.

Und die zu überwindende Distanz schlägt sich in den Versand- und damit in den Gesamtkosten nieder. (fb)