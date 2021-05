Verbraucherzentrale in NRW: Oha! Mit dieser neuen Telefon-Masche will man dir ans Geld

Du träumst vom ganz großen Lotto-Gewinn? Aktuell solltest du aber vorsichtig sein, wenn du einen Anruf über einen angeblich gewonnenen Jackpot erhältst. Denn die Verbraucherzentrale in NRW warnt vor Betrügern.

Immer wieder warnt die Verbraucherzentrale in NRW vor verschiedenen Trick-Betrügern, die am Telefon eine Masche abziehen und ihren Opfern so das Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt geben sich die Gauner als Mitglieder der Lebensfreude GbR aus.

Verbraucherzentrale in NRW: Warnung vor Betrügern am Telefon

Sie gaukeln ihren Opfern vor, dass diese bei dem schweizerischen Lottosystem gewonnen hätten. Um die Riesen-Summe aber überweisen zu bekommen, müsse eine Vorabbezahlung getätigt werden. Denn die Teilnahme am Gewinnspiel sei noch nicht beglichen.

Das ist die Verbraucherzentrale in NRW:

Die Verbraucherzentralen in Deutschland sind gemeinnützige Vereine mit einem staatlichen Auftrag

Zu den Aufgaben gehören informieren, (rechtlich) beraten und unterstützen in allen Verbraucherfragen

Zu den Themen gehören etwa Kaufrecht, Vertragsrecht, Kreditrecht, Schuldnerberatung, Versicherungen, Pflegeberatung, Reiserecht, Gesundheitsdienstleistungen, Umwelt, Energie und viele weitere

Die Verbraucherzentralen sind auf Landesebene organisiert, der Hauptsitz der Niederlassung in NRW befindet sich in Düsseldorf

Man solle sich dann bei der Rechtsabteilung melden. Manchmal werde dann auch noch ein Rabatt für frühzeitige Zahlung angeboten. Doch davor warnt die Verbraucherzentrale und auch die Lebensfreude GbR auf ihrer Homepage.

Gib niemals persönliche Daten am Telefon preis. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Ellger

Wenn du sowieso keinen Vertrag zuvor am Telefon abgeschlossen hattest, solltest du die Forderung zurückweisen. „Sie müssen natürlich keine Schulden begleichen, die Sie nicht aufgenommen haben“, erklären die Experten.

Außerdem solltest du regelmäßig deine Kontoaktivitäten prüfen. Lastschriften, die nicht rechtmäßig sind, kannst du innerhalb von acht Wochen von deiner Bank zurückbuchen lassen.

Generell solltest du keine Daten an unbekannte Anrufer weitergeben. Im Zweifelsfall melde den Vorfall am besten der Polizei. (js)