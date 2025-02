US-Amerikaner entdeckt Tedi in NRW – er kann nicht fassen, was er sieht

Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren lebt Influencer „ryaneatss“ in NRW. Kürzlich ist der US-Amerikaner von Bielefeld nach Köln gezogen.

In seiner neuen Wahlheimat in NRW entdeckt der Food-Blogger nun ganz neue Ecken – und auch Geschäfte. Jetzt hielt der US-Amerikaner fest, wie er das erste Mal einen Tedi aufsuchte. Sein eigentliches Vorhaben sollte dabei beinahe in die Hose gehen.

US-Amerikaner erstmals bei Tedi in NRW

Es ist eine seiner beliebten Challenges: „Was kann ich für sieben Euro in Deutschland essen?“ Mit dieser Frage besuchte Ryan eine Tedi-Filiale in Köln. Darin schaut sich der US-Amerikaner einigermaßen ratlos um: „Gibt es den Laden nur in Deutschland? Ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört“

++ Currywurst-Hammer in NRW: Hier müssen Kunden 18,80 Euro blechen! ++

Als er nach seinem Rundgang durch die Filiale den Kassenbereich erreicht, stellt er beim Blick auf die kleine Snackabteilung fassungslos fest: „Das sind alle Speisen, die die haben.“ Was er offenbar nicht wusste: Bei dem Unternehmen mit Sitz in Dortmund handelt es sich um einen Non-Food-Discounter. Frische Lebensmittel sind daher nicht im Programm.

++ Gasometer Oberhausen: Plötzlich geht die Nachricht um – Besucher können es nicht fassen ++

US-Amerikaner schlägt zu

Doch der US-Amerikaner lässt sich nicht beirren und bleibt bei seinem Vorhaben. Für sieben Euro schlägt er also in der Snackabteilung zu und gönnt sich dabei eine bunte Mischung. Im Einkaufskorb landet eine große Packung Chips mit Speck-Geschmack (3,50 Euro), Schoko-Brezel (2,50 Euro) und ein Spray mit süßem Geschmack (1 Euro).

Mehr Themen:

Beim Bacon-Snack verzieht der US-Amerikaner derart das Gesicht, sodass kaum vorstellbar ist, dass er die immense Packung aufessen wird. Das bunte Spray hingegen überzeugt ihn schon eher. Und die Schoko-Brezeln bewertet er sogar mit der Höchstpunktzahl zehn von zehn. Seine Fans sind angesichts der Speisenauswahl etwas ratlos. „Die am schlechtesten angelegten sieben Euro aller Zeiten“, findet einer. „Warum holst du dir nicht einfach einen Gemüse-Kebab?“, fragt die nächste. Der letzte stellt treffend fest: „Tedi hat verrückte Getränke und Snacks.“