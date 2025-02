US-Amerikaner in NRW will nur 7 Euro für Essen ausgeben – in welchen Laden er geht, irritiert alle

Nicht nur bei den Energiekosten, auch bei vielen Lebensmitteln ist ein Ende des Preisanstiegs vorerst nicht in Sicht. Da gleicht es schon fast einer Meisterleistung, für „nur“ sieben Euro etwas Leckeres und vor allem Reichhaltiges zu finden.

Genau dieser Herausforderung hat sich jetzt ein Amerikaner in NRW gestellt. Doch statt bei Aldi, Rewe & Co. tappte er in DIESEN Laden und sorgte prompt für Fan-Furore.

US-Amerikaner testet Essen in NRW „für sieben Euro“

„Was kann ich in Deutschland für sieben Euro essen?“, fragte sich der US-Amerikaner aus NRW. Die Antwort fand er nicht etwa beim Discounter oder in einer kleinen Markthalle, sondern bei Tedi!

Ausgerechnet in dem Laden, der eigentlich für seine billigen Deko-, Spiel- und Malartikel bekannt ist. Doch all das interessierte den Influencer aus NRW nicht – er war auf der Suche nach Essen. Logisch, dass er keine Bananen, Leberkäs-Brötchen oder gar Sushi fand – dafür überraschte er seine Follower wenige Sekunden später mit allerlei Süßigkeiten.

Prompt zeigte er seine XXL-Packung Speck-Chips – und dann eine Sprühdose mit süßem (blauem!) Wasser, die er sich gleich mehrmals in den Mund spritzte: „Es schmeckt eigentlich ganz gut, aber ein bisschen sauer.“ Nach einem Biss in schokoladenüberzogenen Brötchen rief er: „Ich liebe meinen Job.“

Und auch die Bewertung „10 von 10“ ist ein klares Indiz dafür, dass die schokoladigen Leckereien mehr als gut ankommen – und das in einem Laden, „von dem er noch nie gehört hat“.

„Geiles Video“: Fan-Jubel wegen Tedi-Versuch in NRW

Umso mehr haben seine Follower von ihm gehört, denn prompt reagierten zahlreiche Menschen auf sein Video. So schrieb ein User: „Tedi hat verrückte Drinks und Snacks!“ Und auch ein anderer Nutzer war ganz begeistert und schrieb: „Erster, geiles Video!“

Eines ist sicher: Mit dieser Aktion haben nur die wenigsten Fans des Influencers gerechnet – bleibt spannend, was er für sein nächstes Test-Video plant.