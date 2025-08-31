US-Amerikaner aus NRW schwärmt von deutschem „Snack“ – im Netz macht sich Empörung breit

In Frankreich sind es Crêpes und Croissants, in England Fish and Chips und in Deutschland Brezel und Bier – mit jedem Land verbindet man bestimmte Gerichte oder Snacks, die die Einheimischen dort gerne verspeisen. US-Amerikaner Ryan, der mittlerweile in NRW lebt, ist Food-Influencer auf Instagram („ryaneatss“) und zeigt regelmäßig deutsche Spezialitäten auf seinem Kanal.

Nun zeigt der Influencer in einem Video mehrere deutsche „Snacks“, die seine Lieblings-Snacks sein sollen. Eine Spezialität sorgt für Empörung unter seinen Followern.

NRW: US-Amerikaner schwärmt von deutschem „Snack“

Gleich der erste „Snack“, den Ryan auspackt, löst Verwirrung bei seinen Fans aus: Der US-Amerikaner aus NRW holt nämlich ein Kölsch heraus. „Deutsches Bier. Ich weiß, es ist nicht wirklich ein Snack, aber es ist ein Muss“, verteidigt er seine Auswahl. Im Gegensatz zu deutschem Bier sei es amerikanisches „Pisswasser“. Seine Follower können es gar nicht glauben und wissen fast nicht, was sie schlimmer finden sollen: Dass Ryan Bier als „Snack“ bezeichnet – oder dass Ryan Kölsch als „Bier“ bezeichnet.

„Warte, Bier zählt als Snack?!“, fragt ein User unter dem Beitrag. „Kölsch ist kein Bier!“, beschwert ein anderer sich hingegen lautstark. „Probier Pils oder bayerisches Bier“, schlägt ein Nutzer dem US-Amerikaner aus NRW vor. „Nächstes Mal kein Kölsch, Bruder… Es gibt besseres Bier in Deutschland, aber ja es ist der beste Snack hier“, findet ein weiterer User.

US-Amerikaner zeigt seine Lieblings-Snacks

Die nächsten „Snacks“, die Ryan seinen Zuschauern in dem Instagram-Reel zeigt, sorgen für weniger Aufsehen: Eine Brezel, Chips mit Paprika-Geschmack und ein Pick-Up. Der Influencer ist sichtlich begeistert von den deutschen Leckereien und schwärmt unentwegt. „Supi Deutschland“, lobt er die Leckereien.

Klar ist: Der US-Amerikaner, der mittlerweile in NRW lebt, ist sichtlich angetan von den deutschen Speisen. Und auch die meisten seiner Follower freuen sich, wenn Ryan eine neue deutsche Spezialität testet und bewertet.