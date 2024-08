US-Amerikaner testet Imbiss-Snack in NRW – ein Detail bricht deutschen Zuschauern das Herz

Ryan lebt schon seit einiger Zeit in Deutschland – doch noch immer gibt es für den US-Amerikaner zahlreiche Dinge, die er hierzulande unbedingt noch erleben und ausprobieren will.

Besonders angetan hat es ihm dabei das herzhafte, kulinarische Angebot in deutschen Imbissen. Von Currywurst bis Döner probiert sich Ryan auf seinem Instagram-Kanal „ryaneatss“ durch die Speisekarten seines Wohnsitzes in Bielefeld (NRW) und der näheren Umgebung.

Eines seiner neuesten Videos führt ihn zu einer Imbiss-Bude am Bielefelder Jahnplatz. Doch was sich dort abspielt, dürfte den ein oder anderen deutschen Zuschauer tieftraurig machen.

US-Amerikaner kauft Bratwurst in NRW

Ryans Ziel: Der Imbiss der Fleischerei Damisch im Jahnplatz-Pavillon. Der Influencer möchte austesten, welche Snacks man in Deutschland ergattern kann, wenn man nicht mehr als nur 5 Euro zur Verfügung hat. Ryan checkt kurz die Speisekarte, gleicht das Angebot mit seinem begrenzten Budget ab – und packt dann an der Theke seine Deutschkenntnisse aus: „Kann ich bitte Bratwurst haben?“

Ah, die Bratwurst – ein absoluter Imbiss-Klassiker! Ryan entscheidet sich für eine Wurst im Brötchen, garniert mit Senf und Curry-Ketchup. „Eine echte, authentische Bratwurst“, freut sich der US-Amerikaner – und ist bereits nach dem ersten Bissen begeistert.

Insgesamt 4 Euro hat ihn der Snack gekostet, er hat also sogar noch etwas von seinem 5-Euro-Budget übrig. Dennoch reicht dieser Preis aus, um einige deutsche Imbiss-Fans in den Kommentaren wehmütig werden zu lassen.

4 Euro für eine Bratwurst

Quasi jeder Bereich des alltäglichen Lebens war in den vergangenen Jahren von Preiserhöhungen betroffen. Gerade die gestiegenen Energiekosten wirkten sich u.a. auch auf die Gastro-Branche aus – weshalb man für Lebensmittel oder Restaurantbesuche tiefer in die Tasche greifen musste. Eine Entwicklung, von der sich noch lange nicht alle wieder erholt haben.

Da kommt es auch mal vor, dass eine Bratwurst im Brötchen am Imbissstand 4 Euro kostet – erst recht, wenn sie wie in diesem Fall von einem regionalen Fleischereibetrieb stammt. In den Kommentaren erinnern sich die heimischen Bratwurst-Connaisseure jedoch sofort sehnsüchtig an einfachere und vor allem preiswertere Zeiten.

„Vor ein paar Jahren kostete eine Bratwurst noch 2 Euro“, schreibt ein Zuschauer unter das Video. Eine Userin schwelgt sofort in der Vergangenheit: „Dafür gab’s früher eine Dönertasche im Menü.“

Auch ein anderer Nutzer erinnert sich: „Bei uns in Thüringen 3 Euro“ – und fügt wehmütig hinzu: „Damals war es eh noch besser, alles günstiger und entspannter.“