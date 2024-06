US-Amerikaner kehrt von Mallorca nach NRW zurück – DAS hat er am meisten vermisst

Was macht ein US-Amerikaner als Erstes, wenn er aus seinem Urlaub auf Mallorca nach NRW zurückkehrt? Spätestens jetzt wissen wir es.

Zumindest können wir es näher eingrenzen, nachdem Social-Media-Star „ryaneatss“ sein erstes Video nach einer Mallorca-Reise aufgenommen hat. Der US-Amerikaner, der seit längerer Zeit in NRW wohnt, hat eine Sache ganz offensichtlich schmerzlich vermisst.

US-Amerikaner zurück in NRW: Nach Albtraum auf Mallorca

Schon auf Mallorca hat es sich angedeutet. Mit dem Leitungswasser von der Balearen-Insel konnte der US-Amerikaner so gar nichts anfangen. Als er sich in einem Instagram-Video unter den Hahn klemmt und sich einen Schluck genehmigt, verzieht er das Gesicht. „Irgendetwas ist mit dem Wasser“, findet Ryan und schmeckt besonders viel Salz heraus.

Tatsächlich raten Experten in einigen Gemeinden aufgrund eines zu hohen Nitrat-Gehalts von übermäßigem Verzehr des Leitungswassers ab. Um sicherzugehen, schwenkte der amerikanische Social-Media-Star auf Trinkwasser aus dem Supermarkt um. Doch das schien Ryan überhaupt nicht zu überzeugen.

US-Amerikaner sicher: „Ist einfach anders“

Zurück in NRW hat der US-Amerikaner sofort eine Mission. Er besorgt sich eine Wasserflasche, legt sie in den Kühlschrank und schmeißt dann wieder seine Kamera an: „Ich möchte euch an diesem ganz besonderen Augenblick teilhaben lassen“, erklärt er auf seinem Instagram-Kanal und hält dabei die Wasserflasche eines Discounters ins Bild.

Es sei viel zu viel Zeit ins Land gezogen, bis er wieder in den Genuss gekommen sei. Mit geschlossenen Augen genießt Ryan, wie das kühle Nass seine Kehle herunterfließt. „Nichts gegen das Wasser in Spanien. Aber zurück nach Deutschland zu kommen und das zu fühlen: Es ist einfach etwas anderes.“

Dazu noch ein Brunftschrei und fertig ist die Ode an das stille Wasser aus Deutschland. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die für große Begeisterung sorgen.