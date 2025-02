US-Amerikaner geht zu Lidl in NRW – als er die Backwaren sieht, dreht er auf der Stelle um

Wer als US-Amerikaner nach Deutschland kommt, der hat bestimmte Vorstellungen über die kulinarischen Genüsse, die einen so erwarten. Viele dürften in erster Linie an die Speisen vom Oktoberfest denken. Manch einer verbindet Deutschland mittlerweile sicher auch mit Currywurst oder Döner.

US-Blogger „ryaneatss“ hingegen ist schon ein paar Schritte weiter. Der amerikanische Social-Media-Star lebt seit zwei Jahren in NRW, ist zuletzt von Bielefeld nach Köln gezogen. Dabei probiert er Spezialitäten, für die das größte Bundesland steht. Ganz besonders hat es ihm der Döner angetan. Doch Ryan lässt sich auch immer wieder von seinen Fans inspirieren. Ein Tipp führt den US-Amerikaner jetzt zu Lidl in NRW.

US-Amerikaner muss Lidl in NRW verlassen

„Probier den Nuss-Nougat-Berliner bei Lidl“, hatte ihm zuletzt ein Follower empfohlen. Der US-Amerikaner ließ sich nicht zweimal bitten und machte sich zum Discounter um die Ecke auf. Die Enttäuschung folgte jedoch auf den Fuß.

Denn in der Backauslage des NRW-Lidls sollte Ryan nicht fündig werden. Zwar gab es Berliner, doch nicht die Schoko-Variante. Und so machte der US-Amerikaner auf dem Absatz kehrt. Etwas verzweifelt stellt er fest: „Ich hab das Gefühl, dass sie immer die Sachen nicht haben, die du gerade haben möchtest.“ Aufgeben wollte Ryan aber nicht: „Wir müssen es einfach in einer anderen Filiale versuchen.“

US-Amerikaner testet Nougat-Berliner

In der zweiten Lidl-Filiale sollte er dann tatsächlich fündig werden und stellt fest: „Das ist wirklich einfach gehalten. Einfach ein bisschen Teig mit einer Erdnuss-Schoko-Glasur.“ Doch dann die Überraschung.

Denn der US-Amerikaner war noch gar nicht zum eigentlichen Kern des Produkts durchgedrungen. Als er die Schoko-Creme entdeckt, ändert sich sein Urteil. „Boah, wie lecker“, findet Ryan und gibt der Süßspeise neun von zehn möglichen Punkten.

Und das, obwohl er sich gar nicht als großer Schoko-Liebhaber bezeichnen würde. Für 0,99 Euro kommen Schoko-Fans hier also voll auf ihre Kosten.