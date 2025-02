US-Amerikaner betritt Aldi in NRW – und will es nicht glauben: „Ein bisschen verrückt“

US-Amerikaner Ryan ist dafür bekannt, quer durch NRW zu touren und deutsche kulinarische Spezialitäten zu testen. Auf seinem Instagram-Kanal hat der Influencer, der sich hinter „ryaneatss“ verbirgt, bereits über 60.000 Menschen, die ihn verfolgen. Ob beim Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. oder aber im Döner-Laden – Ryan probiert regelmäßig neue Köstlichkeiten und gibt im Internet seine Meinung dazu kund.

Auch dieses Mal ist der US-Amerikaner auf der Suche nach einer ganz bestimmten deutschen Spezialität. Als Ryan auf seiner Suche schließlich einen Aldi betritt, kann er es kaum glauben.

US-Amerikaner macht sich bei Aldi auf die Suche

Ryan hat ein ganz bestimmtes Ziel, als er den Aldi betritt: Auf Empfehlung eines Followers möchte der Instagramer nämlich den „Super-Berliner“ testen. Im Supermarkt angekommen, kann er es nicht glauben. Denn zum ersten Mal läuft er in einen Laden und findet auf Anhieb das Produkt, auf das er es abgesehen hat. Für 89 Cent kauft der US-Amerikaner die deutsche Süßigkeit und freut sich darauf, sie zu testen.

In einem Park setzt der Influencer sich schließlich hin und testet den „Super-Berliner“. Was diesen so super macht? Das Gebäck ist länglich anstatt rund (ähnlich, wie ein Baguette-Brötchen) und ist nicht klassisch mit Marmelade, sondern mit einer Kakaocreme gefüllt. Genüsslich beißt der US-Amerikaner in das Produkt aus der Backwaren-Abteilung von Aldi Süd herein…

„Ein bisschen verrückt“

„Boah…“, sagt Ryan, „die Menge an Zucker, die darauf ist, ist ein bisschen verrückt“. Der US-Amerikaner ist sichtlich überrascht von der Zucker-Menge auf dem Gebäck: „Ich fühle mich, als würde ich nur vom ersten Bissen einen Energie-Schuss bekommen“, witzelt er. Trotzdem schmeckt dem Influencer das süße Gebäck von Aldi. „Aber ist es besser, als der Käse-Twister?“, fragt Ryan – und schüttelt den Kopf. Dieser ist wohl ein Favorit des Influencers.

In den Kommentaren unter dem Beitrag fiebern die anderen Nutzer sichtlich mit. Außerdem geben sie „ryaneatss“ weitere Tipps für deutsche Leckereien, die er testen sollte – darunter zum Beispiel ein Bienenstich-Berliner. Welches Gebäck der US-Amerikaner als Nächstes probieren wird, bleibt wohl abzuwarten.