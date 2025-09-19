Beliebteste Urlaubs-Ziele in Deutschland – NRW-Stadt weit oben

Ob ein kleiner Ausflug, eine Fahrt in die nächste NRW-Stadt oder gar ein Wochenend-Trip – nicht immer müssen es die großen Reisen sein, wenn man eine schöne (und erholsame) Zeit mit seinen Liebsten oder alleine verbringen möchte. Und eines ist klar: Deutschland ist groß – da gibt es allerlei Möglichkeiten, wo man Urlaub machen kann.

Nun, vielleicht kann diese kleine Auswertung der Experten von SumUp dabei helfen, die Auswahl für den nächsten Urlaub einzugrenzen. Sie haben nämlich die Städte gekürt, in die sich ein Kurztrip besonders lohnt. Dabei steht eine Stadt aus NRW weit oben im Ranking …

Obacht! Diese NRW-Stadt lohnt sich für einen Kurztrip

Gleich 15 Städte in Deutschland haben es laut einer aktuellen Auswertung auf die Liste der spannendsten Ausflugsziele geschafft. Dabei ging’s nicht nur ums Budget für Kaffee, Restaurant oder Taxi – auch die Dichte an Museen, Kunstgalerien, Hotels und kostenlosen Attraktionen pro 100.000 Einwohner spielten eine große Rolle.

++ Auch spannend: Urlaub in NRW? Jetzt soll dieser Ort zum Surfer-Paradies werden ++

Und gerade die Top 5 haben es in sich – denn bekannte Namen wie Köln, Nürnberg oder Leipzig sucht man dort vergeblich. Stattdessen mischen ganz andere Städte vorne mit. Erfurt sichert sich nämlich Platz 5 – mit einem fairen Kaffeepreis von etwa drei Euro und durchschnittlich 60 Euro für ein Essen zu zweit. Obendrauf warten ganze 13 kostenlose Attraktionen pro 100.000 Einwohner.

Köln, Aachen und Co.: Bekannte Großstädte landen nicht unter den Top 5

Freiburg landet auf Platz 3 – mit rund 20 gratis Sehenswürdigkeiten pro 100.000 Einwohner. Chemnitz sichert sich den zweiten Platz Rang 2 mit rund 17 Museen pro 100.000 Einwohner. Der Spitzenreiter? Regensburg. Die Stadt überzeugt mit zahlreichen Bars, der Walhalla und der legendären Wurstkuchl und Kuchenbar. Dazu kommt eine hohe Dichte an Sehenswürdigkeiten (45,78 pro 100.000 Einwohner) und etliche Vintageläden.

Und wer mitgezählt hat, hat gemerkt, dass Platz 4 nicht erwähnt wurde. Düsseldorf landet genau dort, denn die NRW-Stadt hat die meisten Kunstgalerien (11,09 auf 100.000 Einwohner) und auch bei der Anzahl an Hotels punktet die Stadt (80,8 auf 100.000).

Mehr News aus NRW:

Übrigens: Mit rund 10,94 Museen auf 100.000 Einwohner und rund 14 Gratis-Attraktionen landet Köln „nur“ auf Platz 12. Bielefeld hingegen übernimmt – zumindest in dieser Tabelle – den letzten Platz. Immerhin können sich die Besucher dort über rund drei Gratis-Attraktionen pro 100.000 Einwohner freuen.