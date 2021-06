Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub in den Niederlanden: ENDLICH! Diese Corona-Lockerung gilt ab Donnerstag

Gute Nachrichten für alle, die im Sommer vom Urlaub in den Niederlanden träumen.

Das Nachbarland lockert seine Corona-Regeln bei der Einreise. Das berichtet die WAZ am Mittwoch.

Urlaub in den Niederlanden: Einreise wird ab Donnerstag einfacher

Urlaub in den Niederlanden bedurfte bislang eines negativen PCR-Testergebnisses. Wer länger als zwölf Stunden sich in den Niederlanden aufhält, brauchte bislang einen negativen PCR-Test.

Doch das ändert sich ab Donnerstag, teilte das niederländische Außenministerium auf WAZ-Nachfrage mit.

Urlaub in den Niederlanden ist ab Donnerstag ohne PCR-Test möglich. Foto: dpa

Deutschland nur noch Risikogebiet

Hintergrund ist die Zurückstufung Deutschlands vom Hochrisikogebiet zum Risikogebiet. Ab Donnerstag wird Deutschland die Warnstufe „code geel“ (Code Gelb) erhalten - und somit offiziell vom „hoogrisicogebied“ (Hochrisikogebiet) zum „risicogebied“ (Risikogebiet) heruntergestuft.

Niederlande orientiert sich an 14-Tages-Inzidenz

Die „hoogrisicogebieden“ sind laut niederländischem Gesundheitsministerium Länder oder Regionen, in denen die 14-Tage-Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Auch Faktoren wie Testhäufigkeit spielen bei der Einstufung eine Rolle. Anders als in Deutschland, wo das Robert-Koch-Institut die 7-Tages-Inzidenz als Maßstab heranzieht, orientiert sich das niederländische Gesundheitsministerium an der 14-Tages-Inzidenz.

Welche Regelungen du bei der Einreise oder deinem Urlaub in den Niederlanden sonst beachten musst, erfährst du HIER.