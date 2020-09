Urlaub in Portugal: Mann aus NRW wird von Flut eingeschlossen – dann hat er eine geniale Idee

Eine unglaubliche Aktion, die ein Mann aus NRW in seinem Urlaub in Portugal erlebt hat. Er hat absolutes Glück, dass er diese überlebt.

Eine Internationale Polizeiaktion rettet dem Kölner Urlauber an Portugals Küste das Leben. Doch was war passiert?

Urlaub in Portugal: Mann aus NRW wird von Flut eingeschlossen – ungewöhnliche Reaktion

Der 33-jährige Kölner war am Dienstagabend am Strand des portugiesischen Sintra von der steigenden Flut eingeschlossen worden, wie die Kölner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Doch in Lebensgefahr versuchte der Fotograf nicht etwa sich durch Schwimmen aus seiner misslichen Lage zu befreien, nein er kam auf eine Idee, auf die vermutlich kaum ein anderer Mensch in einer solchen Situation gekommen wäre.

Das ist Flut:

Als Flut wird das Steigen des Wasserstandes infolge der Gezeiten bezeichnet.

Dieser Zeitraum reicht von einem Niedrigwasser bis zum folgenden Hochwasser.

Der in Lebensgefahr schwebende Mann rief einen Freund in Köln an und informierte ihn um seine Situation. Dieser wiederum wandte sich hilfesuchend über Notruf an die Kölner Polizei, nachdem der Kontakt zu seinem Freund in Portugal wegen dessen leeren Telefonakkus abgebrochen war.

Kölner Polizisten informierten Kollegen in Portugal

Polizeibeamte der Kölner Leitstelle nahmen daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Landes- und Bundeskriminalamt Kontakt zur örtlichen Polizeibehörde in Portugal auf und stießen so die unglaubliche Rettungsaktion an. Die portugiesischen Polizisten konnten den Fotografen mit Hilfe der Videos orten, die der Kölner wenige Stunden zuvor auf einer Social-Media-Plattform gepostet hatte.

Nach einer großangelegten Suche mit Booten, Einsatzkräften an Land und einem Hubschrauber entdeckten die portugiesischen Beamten den 33-Jährigen schließlich am frühen Mittwochmorgen auf einer höhergelegenen Klippe und brachten ihn in Sicherheit.

Eine unglaubliche Geschichte, die für den Mann im Urlaub in Portugal zum Glück positiv geendet ist. (pg)