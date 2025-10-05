Kreta-Urlauberin bittet Anwohner aus NRW um Hilfe – sie sollten tierlieb sein

Sie setzt auf ein großes Herz von Tierliebhabern! Wer jetzt denkt, dass die Reisezeit vorbei ist, der hat sich geirrt. Auch im Herbst zieht es noch viele Urlauber in die Sonne – vor allem nach Griechenland. Hier tummelt sich unter den Favoriten-Inseln auch Kreta.

Kein Wunder, dass es da im Netz bereits einige Gruppen auf Facebook gibt, die sich über Tipps und Tricks sowie andere Dinge, die den Urlaub beeinflussen, austauschen. Eine Kreta-Urlauberin hat nun eine ziemlich ungewöhnliche Bitte, die vor allem Katzenfreunde aus NRW ansprechen soll …

Griechenland-Urlauberin startet Aufruf!

Denn offenbar wurden zwei Katzen von der Insel adoptiert! In einem kleinen Facebook-Aufruf schildert die Urlauberin, dass dringend Flugpaten für zwei kleine Kater in der Kabine gesucht werden. Ziel? Köln oder Düsseldorf – denn offenbar dort, ist das neue Zuhause der beiden Samtpfoten zu sein. Der Aufruf scheint auch ziemlich dringend zu sein, betont die Griechenland-Liebhaberin.

Mittlerweile habe sie auch schon in diversen Flugpatengruppen ihren Aufruf geteilt, bisher jedoch ohne Erfolg. Doch das könnte sich bald ändern, denn einige Urlauber bieten ihre Hilfe an! So fliegen ein paar Reisende schon in wenigen Tagen von Heraklion nach Köln oder Düsseldorf und melden sich als Flugpaten für die Katerchen.

Neben solchen etwas dringlichen Notfällen tauschen sich Griechenland-Urlauber aber auch gern über die Preise und Schnäppchen vor Ort aus. So wie kürzlich eine Reisende, die einen ziemlich guten Tipp für Sonnenliegen hat. „Heute in einer kleinen, etwas versteckten Bucht im Südosten der Insel. Wenig los, Liegen haben an die 10 Euro und dazu gibt es eine kleine Flasche kaltes Wasser zur Begrüßung“, schilderte sie ganz happy in einem Facebook-Beitrag. Mehr dazu, erfährst du >>>hier.