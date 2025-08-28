Unwetter-Warnung für NRW! Banger Blick in den Süden

Üble Wetter-Entwicklung in NRW. Nachdem das Thermometer Anfang der Woche noch einmal auf Sommermodus umgestellt hat, geht am Donnerstag (28. August) mächtig die Post ab.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter in NRW. Wesentlich dramatischer dürfte es aber weiter südlich werden. Hier erwarten Meteorologen extreme Regenfälle.

Unwetter-Warnung in NRW: Starkregen und Gewitter

Im Vergleich zu dem, was sich südlich der Alpen am Donnerstag abspielen soll, kommt NRW noch recht milde weg. Die DWD-Meteorologen rechnen ab den Mittagsstunden lokal mit Gewittern, stürmischen Böen bis 70 km/h und Starkregenfällen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. In manchen Gebieten seien auch unwetterartige Starkregenfälle bis zu 30 Liter Pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Trotz der miesen Wetterlage steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu 26 Grad an. Ein Trend, der trotz wechselhaften Wetters auch am Wochenende anhält. So liegen die Höchsttemperaturen bei immer wieder auftretenden Schauern und Gewittern bis Sonntag stabil über 20 Grad.

Extreme Unwetter im Süden

Im Vergleich dazu wird das Wetter südlich der Alpen extrem. Nach Angaben von Dominik Jung drohen besonders im Süden der Schweiz und dem Norden Italiens bis Sonntag (31. August) 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Dominik Jung („wetter.net„) fürchtet daher Hochwasser, Erdrutsche und „Gefahr für Leib und Leben“.

Grund für die Starkregenfälle sei das für diese Jahreszeit vergleichsweise warme Mittelmeer, das mit einer erhöhten Verdunstung und viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre einhergehen. Und die soll sich in den nächsten Tagen kräftig abregnen. NRW erreicht davon zum Glück nur ein Bruchteil.