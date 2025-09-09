Unwetter in NRW ++ HIER verschärft sich die Starkregen-Lage ++ „Müssen vermutlich evakuieren“

Dramatische Szenen in der Nacht auf Dienstag (9. September) in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte im Vorfeld vor unwetterartigem Starkregen gewarnt (mehr dazu hier >>>). Die Meteorologen sollten recht behalten.

In ganz NRW schüttete es in der Nacht wie aus Kübeln. Besonders im Westen des Landes kamen dabei innerhalb weniger Stunden massive Mengen an Regen herunter. Nach Angaben des DWD waren der Raum Aachen, Köln, Eifel-Region sowie das Ahrtal am stärksten betroffen. In einer kleinen Gemeinde spitzte sich die Lage in der Nacht zu.

Unwetter-Lage in NRW spitzt sich zu

Überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller sorgen in der Nacht in Bedburg für einen Dauereinsatz der Feuerwehr. „Wir haben seit 1 Uhr etwa 160 Kräfte im gesamten Stadtgebiet im Einsatz“, sagte David Kunze in der Nacht gegenüber „7aktuell“. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) seien in den Stunden zuvor bereits 100 Liter Regen pro Quadratmeter heruntergekommen.

++ Flammen in Recklinghausen ++ Bewohner schwer verletzt ++ Feuerwehr warnt Umgebung ++

Man habe in der Nacht bereits mehrere Bereiche schützen müssen. Sandsäcke seien im Einsatz und das THW sei angerückt. „Vermutlich müssen wir auch Bereiche teilevakuieren“, so David Kunze, denn: „Wir erwarten zwischen 5 und 8 Uhr noch einmal einen Anstieg der Lage.“

Die Feuerwehr Bedburg ist wegen des Unwetters in NRW im Dauereinsatz. Foto: 7aktuell.de/Alexander Franz

Diese Regionen sind gefährdet

Laut dem Feuerwehr-Sprecher seien drei Gebiete besonders von Überschwemmungen gefährdet. Die Rede ist von den Ortschaften Oppendorf, der Ressourcenschutzsiedlung Bedburg-Kaster und Broich. Dort müssen man vermutlich Leute aus ihren Wohnungen evakuieren, so Kunze in der Nacht.

Mehr Themen:

Auch wenn die Lage angespannt ist, sei diese nicht zu vergleichen mit der Ahrtal-Katastrophe 2021. Davon sei man weit entfernt. „Leider trifft es uns relativ häufig Starkregenereignisse in diesem Bereich. Das ist nicht das erste Mal“, so Kunze und beruhigt: „Wir sind sehr gut vorbereitet und haben sehr gute Unterstützung aus den Nachbarkreisen und aus dem Rest des Rhein-Erft-Kreises.“