Unwetter in NRW: Plötzlich ist Schnee das geringste Problem ++ „Höchste Alarmstufe“

Das Wetter kommt im Januar einfach nicht zur Ruhe. Erst Hochwasser, dann Blitzeis und jetzt die nächste große Unwetter-Warnung in NRW. Schon in den letzten Tagen kamen diverse Schneeschauer herunter.

Am Mittwoch (17. Januar) droht nun wegen einer Luftmassengrenze das reinste Schnee-Chaos. Kalte Luftmassen aus dem Norden treffen auf wärmere aus dem Süden. Die Grenze soll den Vorhersagen zufolge über der Mitte des Landes liegen. Experten rechnen damit, dass die Lage in NRW äußerst brenzlig werden könnte. Wir halten dich hier in unserem Unwetter-Blog über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Unwetter in NRW: „Höchste Alarmstufe“

Dienstag, 16. Januar

9.40 Uhr: Wetter-Experte ruft „höchste Alarmstufe“ aus

Dominik Jung spricht angesichts der Wetter-Lage am Mittwoch von der „Ruhe vor dem Sturm“. Richtig brisant wird es dann ab Mittwochmorgen. Seinen Quellen zufolge soll die Luftmassengrenze am Morgen etwas südlicher von NRW verlaufen. Während hierzulande vor allem mit Schnee zu rechnen ist, droht in Rheinland-Pfalz Regen, der auf teilweise gefrorenen Boden fallen wird. Eine explosive Mischung, die dort laut Dominik Jung („wetter.net„) „massives Glatteis“ zur Folge haben könnte. Zum Mittag sollen die Schneefälle dann Richtung NRW ziehen.

Wetter.-Experten warnen vor unwetterartigen Schnee-Fällen in NRW. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Doch am Nachmittag ziehen die milden Luftmassen dann weiter Richtung Norden. Knapp unterhalb von NRW drohe dann stundenlanger Eisregen mit entsprechend „brandgefährlichen“ Folgen für den Verkehr. Zum Abend hin sollen sich die kalten Luftmassen aus dem Norden dann endgültig in NRW durchsetzen, wodurch extrem viel Schneefall droht. Sollte die Luftmassengrenze sich weiter Richtung Norden verschieben, könnte jedoch auch am Mittwoch Eisregen drohen. Autofahrer sollten sich also auf das Schlimmste vorbereiten.

8.35 Uhr: Amtliche Unwetter-Warnung

Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte in NRW gewarnt. Noch bis 11 Uhr sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren. Dann beruhigt sich die Lage. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt kaum. Denn die Meteorologen haben bereits eine Vorabwarnung vor unwetterartigen Schneefällen am Mittwoch herausgegeben. Die DWD-Experten erwartet ab den frühen Morgenstunden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden im südlichen Teil von NRW. Dabei soll weiterhin unklar sein, wo genaue Luftmassengrenze verlaufen wird.