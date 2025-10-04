Unwetter tobt in NRW: Grugapark sagt Event ab ++ Zoo und Tierpark geschlossen ++ Bäume auf Bahngleisen

Sturmtief „Detlef“ hat am Samstag (4. Oktober) das Wetter in NRW fest im Griff. Den ganzen Tag über ist mit Starkregen und Organ-Böen zu rechnen. Die Wetterdienste warnen davor, in Wälder oder Parks zu gehen. Äste könnten abstürzen oder Bäume umkippen, es bestehe Lebensgefahr.

Am Samstagmorgen und -vormittag kam es durch das Unwetter in NRW bereits zu Sachschäden. Teilweise bleiben öffentliche Einrichtungen geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt.

In diesem News-Blog halten wir dich über das Unwetter in NRW auf dem Laufenden.

12.21 Uhr: Weitere Bäume auf Bahnstrecken

Die Züge der Bahn-Linien RE 8 (Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz) sowie RB 27 (Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz) können aktuell nicht fahren. Der Grund ist ein umgestürzter Baum zwischen Rheydt-Odenkirchen und Grevenbroich.

12.18 Uhr: Kölner Zoo bleibt geschlossen

Auch der Kölner Zoo bleibt am Samstag geschlossen. Zum Schutz der Gäste vor dem Unwetter in NRW habe man sich dazu entscheiden, teilte der Zoo mit. Für die Tiere bestehe jedoch keine Gefahr. Diese hätten genug Rückzugsorte.

11.57 Uhr: Tierpark bleibt geschlossen

„Aus Sicherheitsgründen ist der Park wegen Sturm heute (04.10) geschlossen!“ – das teilt der Biotop-Wildpark Anholter Schweiz mit. Der Tierpark befindet sich in Isselburg an der NRW-Grenze zu den Niederlanden. Auf rund 56 Hektar Fläche führen Wanderwege vorbei an den weitläufigen Gehegen von 50 Tierarten, darunter Luchs, Wolf, Wisent, Otter, Wildschwein, Bär und Steinbock. Doch angesichts des Unwetters in NRW ist es zu gefährlich, die Park- und Waldlandschaft zu besuchen.

11.23 Uhr: Unwetter in NRW wird noch stärker

Am Vormittag sind bereits heftige Sturmböen durch NRW gezogen. Zeitweise wurde der Regen fast waagerecht durch die Luft gepeitscht. Die Situation könnte sich im Tagesverlauf regional noch zuspitzen. Fachleute wie Kathy Schrey vom Portal „wetter.net“ appellieren an die Menschen, vorbereitet zu sein und kein Risiko einzugehen. Diem ausführliche Wetter-Prognose für Samstag und Sonntag liest du hier in einem separaten Artikel.

11.06 Uhr: Bäume stürzen auf Bahngleise

Die Bahn-Strecke zwischen Goch und Kleve ist aktuell nicht befahrbar. Ein Baum ist auf die Gleise gestürzt. Betroffen ist die Bahn-Linie RE10 (Düsseldorf–Krefeld–Geldern–Kleve).

Auch auf die Gleise der S7 (Wuppertal–Remscheid–Solingen) ist ein Baum gekippt. Im Raum Remscheid-Güldenwerth herrscht aktuell Stillstand.

9.58 Uhr: Unwetter in NRW sorgt für Zugausfälle

Das Unwetter in NRW trifft auch die Bahn. Aktuell ist die S-Bahn-Linie S9 zwischen Wuppertal und Velbert unterbrochen. Grund dafür ist ein umgestürzter Baum auf der Strecke. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab, oder werden nach Möglichkeit umgeleitet In der Folge kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen.

9.26 Uhr: Schwere Schäden im Grugapark

Im Grugapark in Essen sollte eigentlich vom 3. bis 5. Oktober die Veranstaltung „Essen erntet“ stattfinden. Nach einem gelungenen Auftakt am Freitag zog dann aber am früheren Samstagmorgen ein Unwetter in NRW auf. „Heute Nacht sind bereits mehrere Zelte trotz Sicherung mit Gewichten komplett zerstört worden. Und heute soll der Sturm uns weiter erhalten bleiben und noch zunehmen“, teilen die Veranstalter auf Facebook mit. „Schweren Herzens“ müsse man daher zumindest für den Samstag die Veranstaltung absagen. Außerdem bleibe der komplette Grugapark geschlossen. In den Kommentaren wird Verständnis geäußert. „Das ist sehr schade, aber Sicherheit geht nun mal vor“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere Frau ergänzt: „Es tut uns sehr leid für die tollen Aussteller. Wir waren gestern noch dort und es war wie jedes Jahr schön. Hoffentlich ist der finanzielle Schaden nicht zu hoch.“

Am Sonntag, wenn sich das Wetter hoffentlich beruhigt hat, soll „Essen erntet“ mit einem schönen Abschlusstag fortgesetzt werden.

