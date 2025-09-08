Unwetter in NRW erwartet! Experte schlägt Alarm – auch Urlauber werden gewarnt

Schlimme Befürchtungen für NRW! Meteorologen blicken mit Sorgen in den Augen gen Himmel: Ein massives Unwetter wird erwartet.

Auf der Social-Media-Plattform „x“ (ehemals „Twitter“) schlägt Wetter-Experte Jörg Kachelmann Alarm. „Achtung!“, warnt er eindringlich. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht eine Unwetterwarnung der Stufe 3 für Teile NRWs aus.

Experte schlägt Alarm: Unwetter in NRW!

„Unwetter, Sturzfluten und Überschwemmungen/Hochwasser möglich“, warnt Jörg Kachelmann in seinem Beitrag vom 8. September. Schon einen Tag zuvor postete er eine Warnung, in der er sich auch an alle Urlauber richtete: „Falls Sie an einem Bach oder kleineren Fluss in der Eifel, im Hunsrück und Umgebung wohnen, wollen Sie vorsichtshalber noch ein paar Tage warten mit der Fahrt in den Urlaub? Wir wissen noch nicht genau, wo es genau und wie sehr stattfinden wird, aber es ist was im Busch“, appellierte er. Den Post versah der Experte mit „#Hochwasser“.

Laut aktuellen Angaben des DWD kann es insbesondere in NRW und in der Eifel zu starken (teils heftigen) Unwettern sowie heftigem Starkregen kommen. In der Nacht zu Dienstag (9. September) ist in Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Teilen von NRW und Baden-Württemberg mit teilweise mit Gewittern durchsetztem Regen mit erhöhter Starkregengefahr zu rechnen. Regionsweise werden 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter erwartet – „punktuell insbesondere in Verbindung mit Gewittern auch deutlich mehr!“, warnt der DWD.

Im Südwesten NRWs (Raum Nordeifel, Hohes Venn) sei extremes Unwetter mit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter in 6 bis 9 Stunden nicht auszuschließen.

Wiederholt die Katastrophe im Ahrtal sich?

Besonders entlang und westlich des Rheins ist am Dienstag (9. September) die Gefahr vor heftigem Starkregen hoch. Durch das heftige Unwetter steigt die Gefahr von Sturzfluten extrem. Auch für den Kreis Ahrweiler hat der DWD eine Warnung vor schwerem Unwetter herausgegeben. Im Jahr 2021 passierte hier eine der schwersten Unwetterkatastrophen Deutschlands: Innerhalb von 24 Stunden fielen über 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

Im Ahrtal starben 135 Menschen, zahlreiche verloren ihr Zuhause. Insgesamt waren rund 40.000 Menschen von den Auswirkungen betroffen.

Am Dienstag erwarten die Wetter-Experten Starkregen, der sich von Westen nach Nordosten bahnt. Auch Schauer und Gewitter können punktuell auftreten. Im Südwesten soll es mittags und nachmittags kaum noch Schauer geben und die Wolken sich langsam lichten. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad.