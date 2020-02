Wegen des Unwetters in NRW musste ein Rettungshubschrauber notlanden.

Unwetter in NRW: Hubschrauber muss plötzlich notlanden +++ Baukran droht umzufallen +++ Schock für Zugführer

Sturmtief Yulia hat am Sonntag NRW in Atem gehalten. Das Unwetter in NRW sorgte nicht nur für viele ausgefallene Karnevalszüge, sondern auch für jede Menge Einsätze für Feuerwehr und Rettungskräfte.

In Bottrop wütete das Unwetter in NRW besonders heftig. In Kirchhellen wurde die Fahrbahn 20 cm hoch überschwemmt, das Wasser lief bereits auf ein Grundstück. Die Feuerwehr verhinderte mit Sandsäcken schlimmeres.

Unwetter in NRW: Sturmtief sorgt für Probleme

Die Straße „Alter Postweg“ ist aktuell gesperrt. Auf dem Rückweg vom Einsatz mussten die Einsatzkräfte noch Unterstützung bei einer Sicherheitslandung eines Rettungshubschraubers leisten. Wegen des Wetters und des sich verschlechternden Zustandes eines Patienten musste der Hubschrauber zwischenlanden und warten, bis ein Weiterflug möglich war. Nach einigen Minuten konnte der Hubschrauber glücklicherweise weiterfliegen. Ein bereitstehender Rettungswagen wurde nicht gebraucht.

Foto: Feuerwehr

Auch ein vollgelaufener Keller und ein umgefallener Baum beschäftigte die Einsatzkrfäte.

Heikle Situation Düsseldorf

Zu einer heiklen Situation kam es in Düsseldorf. Hier drohte ein Baukran auf die Gleise und Wohnhäuser zu stürzen. Auf einer Baustelle machte sich ein Baukran aufgrund des Sturmtiefs "Yulia" selbstständig und drehte sich mehrfach. Dabei beschädigte das freischwingende Kranseil mehrfach eine Gebäudefassade und verhakte sich letztendlich in einen anderen, danebenstehenden Baukran und drohte umzustürzen.

Mehr als 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Um ein Umstürzen zu verhindern, kappten sie das Drahtseil aus dem 16. Obergeschoss heraus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch der Bahnverkehr war stundenlang gesperrt.

Bahn und Karneval betroffen

Ein Triebwagenführer der S5 bemerkte gerade noch so einen umgestürzten Baum kurz vor dem Bahnhof Gevelsberg und bremset wenige Meter vor dem Baum ab. Der Streckenabschnitt musste in beide Richtungen gesperrt werden. Die Bahn kämpfte am Abend mit umgestürzten Bäumen, die auf den Gleisen liegen blieben. >>> hier alle Infos

Ein Zugführer konnte gerade noch bremsen. Foto: Alex Talash

Auch viele Karnevalsumzüge waren vom Unwetter betroffen. Auch in Kölner Karneval kam es aufgrund des Sturmtiefs zu brenzligen Szenen. >>> In unserem Karnevalsticker erfährst du mehr. (ms)