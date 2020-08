Unwetter in NRW: In Essen hat es einen Baum im Stadtgebiet aus der Erde gerissen – er begrub gleich vier Fahrzeuge unter sich.

Unwetter in NRW: Spektakuläre Wetter-Wende am Wochenende ++ Windhose über Essen entwurzelt Bäume

Essen. Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter in NRW! Die letzten Unwetter-Schäden sind gerade erst beseitigt worden, schon rollt die nächste heftige Wetterfront an.

Fast an jedem Tag jagt ein Gewitter das nächste – und immer wieder kommt es deswegen zu Problemen für die Menschen in NRW. In unserem Unwetterblog behältst du den Überblick über die Lage!

Unwetter in NRW: So heftig wüten Gewitter, Sturm und Hitzewarnung sich auf das Bundesland aus

Alles Wichtige zum Unwetter in NRW erfährst du in unserem Newsblog.

+++ Hier den Unwetter-Blog aktualisieren +++

17.00 Uhr: Ende der Hitze am Wochenende

NRW kann aufatmen: Die große Hitze ist erstmal vorbei. Zwar kann es am Samstag nochmal bis zu 26 Grad warm werden. Der DWD erwartet jedoch wechselhaftes Wetter mit Wolken, Schauern und frischem Wind. Auch nachts kühlt es deutlich ab: In der Nacht auf Sonntag soll es höchstens 15 Grad warm werden. Sonntag kühlt es weiter ab. Höchstens 24 Grad werden erwartet. Mit Schauern ist zu rechnen.

12.09 Uhr: Unwetter sorgt für Schäden

Das Gewitter hat lokale Schäden verursacht. Der Einsatzschwerpunkt lag im Essener Süd- und Südostviertel. Bäume stürzten um, Äste brachen aus und blockierten Straßen und Gehwege. Auch der Bahnverkehr wurde gestört. Im östlichen Zulauf des Essener Hauptbahnhofs riss ein umstürzender Baum einen Fahrdraht der Bahn hinunter. Der gerissene und auf dem Erdboden liegende Fahrdraht hat für Stromausfälle und damit für Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Mindestens zwei Bahnen blieben liegen.

An der Straße „Franziskanerhöhe“ kippte ein Baum auf das Dach eines Wohnhauses und beschädigte Dach und Fassade. DAn der Spichernstraße fiel eine Linde mit etwa 40 Zentimetern Stammdurchmesser komplett um und begrub vier abgestellte PKW unter sich. Etliche Bäume büßten Äste ein, die entweder im Astwerk hängen blieben oder gleich zu Boden fielen. Mit Stand 11.00 Uhr hat die Feuerwehr Essen 25 Einsätze dieser Art bewältigt. Es blieb bei in allen Fällen bei Sachschäden.

8.54 Uhr: Weiter geht das Bahn-Chaos

Der Freitag ist kein guter Tag für Bahnfahrer! An der Strecke zwischen Dortmund-Dorstfeld und Lütgendortmund gibt es eine technische Störung, deswegen sind auch hier Teilausfälle und Verspätungen möglich.

Im Raum Hennef (Sieg) kam es außerdem zu einer Weichenstörung, deswegen gibt es auch hier Verzögerungen.

Neben RE 2, RE 42, RB 33 und S1 sind nun auch die folgenden Züge in NRW betroffen:

S 4: Unna – Unna-Königsborn – Dortmund-Dorstfeld – Dortmund-Lütgendortmund und Gegenrichtung

RE 9: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Siegburg/Bonn – Betzdorf – Siegen und Gegenrichtung

S 12: Horrem – Köln – Troisdorf – Siegburg – Hennef (Sieg) – Eitorf – Au und Gegenrichtung

S 13 / S 19: Düren – Horrem – Köln-Hansaring – Köln/Bonn Flughafen – Troisdorf – Siegburg/Bonn – Hennef – Au und Gegenrichtung

8.23 Uhr: Streckensperrung aufgehoben – Bahn-Chaos bleibt vorerst

Die Bahn hat die Streckensperrung wegen des umgestürzten Baumes im Raum Essen aufgehoben, der Streckenabschnitt kann allerdings noch nicht von allen Zügen genutzt werden.

Foto: Justin Brosch

Die Züge der Linien RE 2 und RE 42 werden über Essen-Altenessen umgeleitet, die Haltestellen Mülheim Hbf und Essen Hbf entfallen

Die Züge der Linie RB 33 aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Duisburg, es kommt zu Teilausfällen zwischen Duisburg und Essen

Auf der Linie S1 musst du mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen

Reisende nach Mülheim (Ruhr) Hbf nutzen ab Duisburg Hbf die Straßenbahn 901, das dauert laut der Bahn rund 22 Minuten. Wer nach Essen Hbf fahren möchte, nutzt ab Essen-Altenessen die U-Bahnen U11, die U 17 oder die Straßenbahn 108. Die Fahrzeit beträgt 8 bis 11 Minuten.

Kurzfristig kann es zu weiteren Änderungen kommen. Daher rät die Bahn weiterhin: „Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft.“ Zur Dauer der Störung kann die Bahn noch keine Angaben machen.

8.08 Uhr: Windhose entwurzelt Baum – der kracht auf gleich Autos

Seit rund einer Stunde gibt es viel Arbeit für die Feuerwehr Essen, weil eine Windhose über die Stadt hinweggefegt ist. In der Spichernstraße hat sie einen Baum entwurzelt, der längs auf gleich vier parkende Autos herabgestürzt ist.

Die Feuerwehr ist vor Ort und wird den Baum zersägen und abtragen. Verletzt wurde von dem umgestürzten Baum zum Glück niemand.

7.53 Uhr: Zug-Chaos am Essener Bahnhof!

Der umgestürzte Baum behindert den Zugverkehr auf einem Streckenabschnitt. Deswegen beginnen und enden derzeit alle Züge der Linie RB 33 aus Richtung Aachen bereits in Duisburg Hauptbahnhof und beginnen auch dort.

+++ „First Dates“: Essenerin kommt mit Begleitung – und ER freut sich drüber +++

Betroffen sind auch die Linien RE 2 und RE 42. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort. Deswegen kommt es auf den Linien in nächster Zeit wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen.

Diese Linien sind von dem umgestürzten Baum beeinträchtigt

Kurzfristig könne es laut der Bahn zu weiteren Änderungen im Zuglauf kommen.

Diese Linien mit folgenden Haltepunkten sind betroffen:

RE 2: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Münster

RE 2: Münster – Recklinghausen – Gelsenkirchen – Essen – Duisburg – Düsseldorf

RB 33: Aachen / Heinsberg – Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg – Essen Hbf RB 33: Essen Hbf - Duisburg – Krefeld – Mönchengladbach – Heinsberg / Aachen

RE 42: Mönchengladbach – Krefeld – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Haltern – Münster

RE 42: Münster – Haltern – Recklinghausen – Gelsenkirchen – Essen – Krefeld – Mönchengladbach

Das rät jetzt die Deutsche Bahn

Du musst heute Morgen einen dieser Züge nutzen? Die Bahn rät: „Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft.“ Dort werden dir auch mögliche Alternativen angezeigt.

Wie lange die Störung andauern wird, konnte die Bahn am Morgen noch nicht sagen. (vh)