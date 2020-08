Unwetter in NRW: Sturm Kirsten rollt auf uns zu – droht ein Bahnchaos?

Es ist wieder die Zeit der Unwetter in NRW. Mit dem Tief Kirsten rollt jetzt der nächste Sturm auf die Region zu.

In unserem Unwetterblog behältst du den vollen Überblick über die Lage in NRW ! Die Folgen der nächsten Wetterfront bekommst du hier immer hochaktuell.

Unwetter in NRW: Sturm, Gewitter und Hitzewarnungen – alles im Newsblog!

Wetter: Wie entsteht ein Sturmtief? Wetter: Wie entsteht ein Sturmtief?

Wir informieren in unserem Newsblog über alles, was du zum Unwetter in NRW wissen musst.

20.56 Uhr: Innenministerium warnt

Sogar das Innenministerium NRW warnt auf Twitter vor dem Sturm.

17.01 Uhr: DWD warnt vor schweren Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab der Nacht in ganz NRW vor schweren Sturmböen. Die amtliche Warnung gilt von 2 Uhr in der Nacht bis zum Mittwochabend um ca. 19 Uhr. Dem DWD zufolge können vielerorts herabfallende Gegenstände für Gefahr sorgen.

14.48 Uhr: Hier wird es besonders stürmisch

Besonders in den Morgen- bis Vormittagsstunden fegen am Mittwoch die ersten heftigeren Sturmböen durch NRW. Von Osten kommend können Wind-Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreicht werden.

-----------------------------

Mehr News in NRW:

-----------------------------

Dienstag, 25. August, 11.30 Uhr: Nächstes Bahnchaos?

Droht in Nordrhein Westfalen beim nächsten Unwetter auch wieder mal ein Bahnchaos? In der vergangenen Woche waren viele Pendler und Bahnfahrer von den Sturm-Folgen betroffen. Zahlreiche Bahnen verspäteten sich wegen umgestürzter Bäume oder technischer Störung durch das Unwetter. Manche fielen sogar teilweise aus. All das könnte jetzt wieder drohen! (the)