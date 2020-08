Unwetter in NRW: HIER kracht es gerade richtig vom Himmel ++ Bahnstrecke im Ruhrgebiet dicht

Foto: Selbst an den Orten in NRW, an denen am Vormittag noch die Sonne vom Himmel gelacht hat, zieht sich die Wolkendecke zu. Vom Bergland her rollen dann kräftige Schauer und Gewitter auf die Menschen zu. Dazu gibt es lokal teils heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen – und das alles bei 34 bis 35 Grad. Der DWD warnt vor Starkregen: In kurzer Zeit regnen lokal zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.

Nach der drückenden Hitze in NRW folgt am Dienstag das heftige Kontrastprogramm: Unwetter mit Starkregen, Gewitter und Sturmböen!

Ab dem Nachtmittag warnen die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen des Bundeslands vor diesen Gefahren, die uns möglicherweise noch die ganze Woche begleiten werden.

Alles wichtige zum Unwetter in NRW erfährst du hier in unserem Newsblog!

Unwetter in NRW: Das kündigen die Meteorologen an

17.57 Uhr: Dickste Hagelkörner in NRW

Dicke Hagelkörner fielen während des Unwetters in NRW vom Himmel. Ein Video bei Twitter zeigt, dass man diese Körner lieber nicht auf den Kopf bekommen möchte...

Laut Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) konnten sie während des Unwetters am Dienstag bis zu zwei Zentimeter messen.

17.31 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle Bahnfahrer im Ruhrgebiet!

Schlechte Nachrichten für alle Fahrgäste der Bahn: Ein umgestürzter Baum im Gleis beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Mülheim und Essen. Deswegen ist der Streckenabschnitt nicht mit allen Zügen befahrbar.

Diese Züge sind betroffen:

S1 von Solingen über Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen und Bochum nach Dortmund

RB33 von Aachen/Heinsberg über Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg nach Essen Hbf

RB33 von Essen Hbf nach Aachen/Heinsberg

Unwetter in NRW: Störung auf der Strecke zwischen Essen und Mülheim in Richtung Essen Hbf. Foto: imago images

Deswegen werden die S-Bahnen von Mülheim (Ruhr) Hbf in Richtung Essen Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Haltestellen Essen-Frohnhausen und Essen-West fallen daher aus. „Bitte fahren Sie mit den Zügen in die Gegenrichtung zurück. Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft“, empfiehlt die Deutsche Bahn allen Betroffenen.

Für die Regionalbahn gilt: Die Halte in Mülheim Hbf und Essen Hbf können entfallen. Die Bahn rät: „Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft.“ Wie lange die Störung dauern wird, stehe derzeit noch nicht fest.

17.20 Uhr: Heftiges Gewitter hält Bochum in Schach

Heftige Gewitter auch in Bochum. Allein im Bochumer Süden musste die Feuerwehr 30 Mal ausrücken. Besonders betroffen sind die Stadtteile Linden, Dahlhausen und Stiepel.

Der erste Notruf ging um 14.50 Uhr bei den Einsatzkräften ein: An der Hattinger Straße war ein Baum gegen ein Haus gestürzt. „In den folgenden Minuten standen die Notrufleitungen nicht mehr still“, schreiben die Feuerwehrleute in einer Pressemitteilung. Zumeist ging es um überflutete Keller und Wohnräume sowie umgestürzte Bäume, die zum Teil auf Autos gelandet waren.

Rund 80 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz, an 15 Einsatzstellen wurde am späten Nachmittag noch gearbeitet. Besserung des Wetters war da schon in Sicht: „Mittlerweile hat sich die Lage aber deutlich beruhigt, weitere Gewitterzellen sind derzeit nicht erkennbar“, heißt es in dem Bericht. Rund drei Stunden später waren die Einsätze beendet.

17.12 Uhr: Erneute Unwetterwarnung – diese Städte sind besonders betroffen

Das Unwetter in NRW scheint sich gerade beruhigt zu haben, schon warnt der DWD erneut. In den folgenden Städten musst du noch bis mindestens 18 Uhr mit starkem Gewitter rechnen:

Duisburg

Essen

Oberhausen

Bottrop

Gelsenkirchen

17.05 Uhr: Essen unter Wasser

„Aktuell beschäftigt ein Sommergewitter die Polizei und Feuerwehr Essen“, schreiben die Beamten. Im Südviertel ist ein Baum um- und eine Ampel ausgefallen. Auch in Mülheim fiel ein Baum dem Unwetter zum Opfer. Daher empfiehlt die Polizei: „Machen Sie sich nach Möglichkeit erst auf den Heimweg, wenn die Windböen deutlich abnehmen.“

Aufgrund des #Starkregens steht an einigen Stellen im Essener Zentrum und im Süden das Wasser. Mancherorts haben die Wassermengen Gullideckel hochgedrückt. Fahren Sie vorsichtig! 🚘🚴‍♂️ #Sommergewitter — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) August 11, 2020

Wegen des Starkregens steht außerdem an einigen Stellen im Essener Zentrum und im Süden das Wasser, mancherorts haben Wassermassen die Gullideckel hochgedrückt. Für Rad- und Autofahrer gilt laut Polizei daher: „Fahren Sie vorsichtig!“

17 Uhr: Blitzeinschlag im Zoo?

Mehrmals krachten am späten Nachmittag heftige Blitze über Duisburg. Einer davon soll laut Kachelmannwetter direkt im Zoo eingeschlagen haben.

Es hat genau im Zoo #Duisburg eingeschlagen:https://t.co/cs5DW8E5e7



Man kann jeden Blitz vom #Gewitter analysieren. Einfach in der Blitzanalyse den Blitz anklicken: https://t.co/x8T8yvZGcc /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 11, 2020

„Hoffe, die Giraffen waren drinnen!“, witzelt ein Tierfreund unter dem Twitterpost.

Ein Sprecher des Zoos konnte den Einschlag allerdings nicht bestätigen.

16.40 Uhr: Heftiger Regen auf der A45!

Heftige Szenen auf der A45 bei Hagen! Ein Twitter-Nutzer zeigt in einem Video die heftigen Niederschläge. Außerdem sind zahlreiche Äste auf die Fahrbahn gestürzt.

Die Feuerwehr ist im Einsatz.

16.12 Uhr: Längere Fahrtzeit auf der A43 – Fahrbahn überflutet!

Wegen dem plötzlichen Starkregen brauchst du auf der A43 von Wuppertal in Richtung Recklinghausen zwischen Sprockhövel und Bochum-Laer mehr Zeit als üblich! Die WDR-Staukarte weist auf 10 Kilometer stockenden Verkehr hin, der für ein Fahrzeitplus von mehr als 20 Minuten sorgt. Der Grund: Das Unwetter hat Teile der Fahrbahn überflutet!

16.10 Uhr: Achtung, „Extrem heftiger Starkregen“

Doch das geht noch heftiger: „Lokal eng begrenzt extrem heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80 l/qm in kurzer Zeit nicht völlig ausgeschlossen“, warnen die Meteorologen.

Foto: imago images / Gottfried Czepluch

In der Vergangenheit sorgten diese heftigen Wettererscheinungen nicht nur für überflutete Keller und Straßen, sondern auch für schwere Unfälle und weitreichende Stromausfälle.

+++ Wetter in NRW: Experten warnen vor Extrem-Hitze – jetzt kommt noch diese Gefahr hinzu ++++

16 Uhr: Unwetter haben weite Teile von NRW im Griff

Selbst an den Orten in NRW, an denen am Vormittag noch die Sonne vom Himmel gelacht hat, zieht sich die Wolkendecke zu. Vom Bergland her rollen dann kräftige Schauer und Gewitter auf die Menschen zu.

Dazu gibt es lokal teils heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen – und das alles bei 34 bis 35 Grad. Der DWD warnt vor Starkregen: In kurzer Zeit regnen lokal zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. (vh)