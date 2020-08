Unwetter in NRW legt Nahverkehr am Flughafen lahm +++ Wassermassen schließen Frau in Auto ein

Nach der drückenden Hitze in NRW folgt am Dienstag das heftige Kontrastprogramm: Unwetter mit Starkregen, Gewitter und Sturmböen!

Ab dem Nachtmittag warnen die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen des Bundeslands vor diesen Gefahren, die uns möglicherweise noch die ganze Woche begleiten werden.

Unwetter in NRW: So heftig wüteten Wind, Sturm und Gewitter im Bundesland

Alles wichtige zum Unwetter in NRW erfährst du hier in unserem Newsblog!

+++ Hier Newsblog aktualisieren +++

Auch der Bahnverkehr ist vom Unwetter betroffen. Foto: imago images / Eibner

Donnerstag, 13. August

06.18 Uhr: Bonn wird von Unwetter stark getroffen

Die Feuerwehr und die Polizei in Bonn befanden sich am Mittwochabend wegen des Unwetters im Dauereinsatz. „Wir haben jede Menge überflutete Keller, wir haben jede Menge umgestürzte Bäume. Im Moment ist Land unter“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Feuerwehr und Polizei waren ersten Angaben zufolge an vielen Stellen im Einsatz. Kurz nach 18 Uhr sei ein Unwetter mit Starkregen, Sturm und Gewitter über die Stadt gezogen. Auch eine Ampel sei umgestürzt, Stromkabel hingen herab.

Eine Frau sei aufgrund der sturzbachartigen Wassermassen in ihrem Auto eingeschlossen gewesen. Wegen der großen Schutt- und Geröllmengen, die das Wasser mit sich trug, musste sich die Feuerwehr den Weg zu der Frau bahnen, um sie zu befreien, wie es hieß.

Wir kommen gut voran. 👍

Die aktuellen Einsatzzahlen Stand 21:50 Uhr:



Abgearbeitet: 116

In Bearbeitung: 114

Ausstehend: 126



Großen Dank an die Einsatzkräfte, die unermütlich Keller trockenlegen und Bäume zersägen.#EinsatzfuerBonn #Bonn112#goodjob — Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (@FeuerwehrBonn) August 12, 2020

Die Bonner Feuerwehr twitterte kurz nach 19.30 Uhr, dass es noch rund 120 offene Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet gebe. Bis 22.45 Uhr seien 401 Einsatzstellen gemeldet worden, hieß es am späteren Abend. Wegen Unwetterschäden musste das Freibad Melbbad im Ortsteil Poppelsdorf vorerst schließen, wie das Presseamt der Stadt am Abend mitteilte. Die Stadt wolle am Donnerstag darüber informieren, wann es wieder öffne.

Mittwoch, 12. August

21.40 Uhr: HIER rückt die Feuerwehr besonders oft aus

In Bonn sorgt das Unwetter am Mittwoch bis 20.45 Uhr für insgesamt 283 Feuerwehreinsätze. Besonders betroffen sind die linksrheinischen Stadtteile Ippendorf, Dottendorf und Kessenich. Neben der Berufsfeuerwehr sind auch alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und die beiden Ortverbände des Technischen Hilfswerks im Einsaz.

21.31 Uhr: Störung am Flughafen behoben!

In Köln und Bonn regnete es heftig, auch der Bahnhof am Flughafen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nun gibt die Bahn bekannt, dass die Störung behoben ist. Der Zugverkehr läuft weiter, nur vereinzelt kommt es dort noch zu Verspätungen und Ausfällen.

20.35 Uhr: Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn gesperrt

Schlechte Nachrichten für alle Fernreisenden, die in nächster Zeit den Airport Köln/Bonn nutzen wollen: Der Bahnhof Köln/Bonn Flughafen ist derzeit wegen Unwetterschäden gesperrt! Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab oder werden umgeleitet.

Für die Fahrgäste heißt das: Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Bahn empfiehlt: „Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft.“ Wie lange die Sperrung genau dauern wird, kann die Bahn noch nicht sagen.

Zur Zeit sind diese Züge betroffen:

RB27 von Mönchengladbach – Köln – Troisdorf – Bonn-Beuel – Königswinter – Bad Honnef (Rhein) – Linz am Rhein – Neuwied – Koblenz sowie der Zug in die Gegenrichtung

13 / S 19: Düren – Horrem – Köln-Hansaring – Köln/Bonn Flughafen – Troisdorf – Siegburg/Bonn – Hennef – Au sowie deren jeweilige Gegenrichtung

7.30 Uhr: Feuerwehr Düsseldorf bis spät in die Nacht beschäftigt

32-mal rückte die Feuerwehr in Düsseldorf wegen des schweren Unwetters am Dienstag aus. Vor allem vollgelaufene Keller sowie teilweise lose Äste und ein umgestürzter Baum beschäftigten die Einsatzkräfte bis Mitternacht.

Auf der Ardennenstraße war die Tiefgarage unter einem Wohngebäude in Teilen mit Wasser vollgelaufen. Ein Aufzugschacht sowie mehrere Kellerräume konnten durch die Feuerwehr mit Tauchpumpen von dem Wasser befreit werden. Aus dem Keller eines Hauses auf der Heerdter Landstraße pumpten die Einsatzkräfte in nur einer Stunde rund 4.000 Liter Wasser heraus. Und auf der Stephanienstraße in der Stadtmitte waren über einen Balkon rund 1.200 Liter Wasser in eine Wohnung im dritten Stockwerk eingedrungen.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

6.20 Uhr: Unwetter trifft Hattingen schwer – 70 Feuerwehr-Einsätze

Die Unwetterfront am gestrigen Dienstag sorgte für ein hohes Einsatzaufkommen bei der Hattinger Feuerwehr. Innerhalb kürzester Zeit wurden aus dem Stadtgebiet 70 Einsätze gemeldet.

Hattingen wurde von dem Unwetter am Dienstag besonders heftig getroffen. Foto: Feuerwehr Hattingen

Umgestürzte Bäume die Gehwege und Straßen versperrten, vollgelaufene Keller, verstopfte Gullys, die für überschwemmte Straßen sorgten, beschädigte Oberleitungen und Lichtzeichenanlagen sowie lose Dachziegel. Aber auch in Baumkronen hängende Äste stellten eine Gefahr für Autofahrer und Fußgänger dar. Um diese zu entfernen waren beide Drehleitern nahezu im Dauereinsatz. Die umgestürzten Bäume wurden zersägt und bei Seite geräumt. Mit Tauchpumpen beseitigten die Einsatzkräfte die ein oder andere Überschwämmung in Kellerräumen.

Schwerpunkte lagen in den Stadtteilen Mitte, Welper, Blankenstein, Holthausen und Niederwenigern. An zwei Einsatzstellen mussten sogar Straßen gesperrt werden. Die Feuerwehr rät dringend davon ab, bewaldete Bereiche zu begehen. Hier gibt es immer noch abgebrochene Äste, die in den Baumkronen hängen und ggf. herunterfallen.

Die ersten Einsätze übernahmen die Kräfte der Hattinger Feuerwehr um 15 Uhr. Bis um 20.30 Uhr waren alle 70 Einsätze abgearbeitet. Im Laufe des Abends folgten noch vereinzelt weitere, witterungsbedingte Einsätze. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Dienstag, 11. August

22.20 Uhr: Unwetterwarnung bis spät in die Nacht

Noch immer ist laut DWD nicht Schluss mit dem Unwetter. Die Meteorologen haben ihre Warnung noch einmal erneuert: In Duisburg, Essen, Mülheim, Gelsenkirchen, Oberhausen und Bottrop gilt sie nicht mehr nur bis 22 Uhr, sondern bis 23.15 Uhr.

Für Dortmund, Herne und Bochum warnen die Meteorologen bis Mitternacht vor starken Gewitter. Erneut gilt: Sei vorsichtig, solltest du dich draußen aufhalten.

20.50 Uhr: Erneute Unwetterwarnung!

Gerade scheint sich das Wetter normalisiert zu haben, schon warnt der DWD erneut vor Gewitter! Besonders betroffen sind die folgenden Städte im Ruhrgebiet:

Bochum

Bottrop

Duisburg

Essen

Mülheim

Die Warnung zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, warnen die Meteorologen.

Solltest du dich also derzeit in den genannten Städten draußen aufhalten, sieh dich zur Vorsicht nach einem sicheren Unterstand um.

20.48 Uhr: RB33 und S1 rollen wieder

Weiter geht's mit der RB33 und der S1! Der Baum im Gleis zwischen Mülheim und Essen wurde beseitigt, die Züge fahren wieder im gewöhnten Rhythmus und mit allen planmäßigen Halten.

Auch die Züge der S4 fahren wieder ohne Einschränkungen.

20.17 Uhr: Meteorologen und Politiker warnen vor diversen Gefahren

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verlängerte am Dienstag seine Warnung vor extremer Hitze im westlichen Landesteil bis Mittwochabend. Das bedeutet, dass die sogenannte gefühlte Temperatur dort tagsüber weiterhin über 38 Grad liegen kann. Der DWD geht dabei von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung aus. Es war das erste Mal in diesem Sommer, dass solch eine Hitzewarnung der höchsten Stufe in NRW ausgegeben wurde. Ganz vorn auf der Hitzewelle surfte am Dienstag mit 36,7 Grad Tönisvorst.

Nicht nur die Hitze, auch die Unwetter beherrschten den Tag in NRW. Radar-Bilder des DWD zeigten in Bochum Regenmengen von stellenweise mehr als 40 Litern pro Quadratmeter, wie Meteorologin Ines Wiegand sagte. Vielerorts stürzten Äste und Bäume auf die Straße, der Starkregen überflutete Keller und Wohnungen. In den kommenden Tagen sind weitere Unwetter möglich.

Das Unwetter in NRW hinterließ auch in Dortmund seine Spuren. Foto: Feuerwehr Dortmund

Trotz Regen warnte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in NRW mit eindringlichen Worten vor einer weiteren Gefahr: Waldbrände. „Eine kleine Unachtsamkeit kann zu einer Katastrophe führen“, erklärte sie. Die allermeisten Waldbrände hätten menschliche Ursachen. „Daher ist jetzt wichtig: Kein Rauchen und keine offenen Feuer im Wald. Bitte halten Sie zudem Waldzufahrten unbedingt für Rettungsfahrzeuge frei“, sagte der Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Andreas Wiebe.

19.30 Uhr: Nächste S-Bahn-Strecke im Ruhrgebiet gesperrt

Neben der RB33 und der S1 kommt es nun auch auf der Linie S4 zu Störungen. Der Grund dafür: Zwischen Unna und Unna-Königsborn ist eine Brücke beschädigt, die Strecke ist zur Zeit gesperrt. Die Züge fahren zum nächsten Bahnhof und warten dort zunächst. Daher kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen auf der Strecke. Wie lange die Probleme andauern, kann die Bahn noch nicht sagen.

19.25 Uhr: Drehleiter kommt in Mülheim zum Einsatz

Zu sechs Unwetter-Einsätzen musste die Feuerwehr Mülheim am Dienstag ausrücken. An der Hansabergstraße entfernten die Einsatzkräfte einen herabhängenden Ast aus großer Höhe mit Hilfe der Drehleiter.

Foto: Feuerwehr Mülheim

An anderen Stellen pumpten die Feuerwehrleute Wasser aus Kellern oder versuchten, den Regen vom Eindringen in Wohnhäuser zu verhindern.

18.57 Uhr: Auch Aachen bekommt das Unwetter zu spüren

Nicht nur das Ruhrgebiet ächzte unter Wind und Wetter, auch der westlichere Teil von NRW bekam das Unwetter zu spüren.

Auch in Aachen bogen sich die Bäume von den Sturmböen, während heftige Schauer und Hagelkörner fast waagerecht fliegen.

17.57 Uhr: Dickste Hagelkörner in NRW

Dicke Hagelkörner fielen während des Unwetters in NRW vom Himmel. Ein Video bei Twitter zeigt, dass man diese Körner lieber nicht auf den Kopf bekommen möchte...

Laut Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) konnten sie während des Unwetters am Dienstag bis zu zwei Zentimeter messen.

17.31 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle Bahnfahrer im Ruhrgebiet!

Schlechte Nachrichten für alle Fahrgäste der Bahn: Ein umgestürzter Baum im Gleis beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Mülheim und Essen. Deswegen ist der Streckenabschnitt nicht mit allen Zügen befahrbar.

Diese Züge sind betroffen:

S1 von Solingen über Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen und Bochum nach Dortmund

RB33 von Aachen/Heinsberg über Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg nach Essen Hbf

RB33 von Essen Hbf nach Aachen/Heinsberg

Unwetter in NRW: Störung auf der Strecke zwischen Essen und Mülheim in Richtung Essen Hbf. Foto: imago images

Deswegen werden die S-Bahnen von Mülheim (Ruhr) Hbf in Richtung Essen Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Haltestellen Essen-Frohnhausen und Essen-West fallen daher aus. „Bitte fahren Sie mit den Zügen in die Gegenrichtung zurück. Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft“, empfiehlt die Deutsche Bahn allen Betroffenen.

Für die Regionalbahn gilt: Die Halte in Mülheim Hbf und Essen Hbf können entfallen. Die Bahn rät: „Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft.“ Wie lange die Störung dauern wird, stehe derzeit noch nicht fest.

17.20 Uhr: Heftiges Gewitter hält Bochum in Schach

Heftige Gewitter auch in Bochum. Allein im Bochumer Süden musste die Feuerwehr 30 Mal ausrücken. Besonders betroffen sind die Stadtteile Linden, Dahlhausen und Stiepel.

Der erste Notruf ging um 14.50 Uhr bei den Einsatzkräften ein: An der Hattinger Straße war ein Baum gegen ein Haus gestürzt. „In den folgenden Minuten standen die Notrufleitungen nicht mehr still“, schreiben die Feuerwehrleute in einer Pressemitteilung. Zumeist ging es um überflutete Keller und Wohnräume sowie umgestürzte Bäume, die zum Teil auf Autos gelandet waren.

Rund 80 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz, an 15 Einsatzstellen wurde am späten Nachmittag noch gearbeitet. Besserung des Wetters war da schon in Sicht: „Mittlerweile hat sich die Lage aber deutlich beruhigt, weitere Gewitterzellen sind derzeit nicht erkennbar“, heißt es in dem Bericht. Rund drei Stunden später waren die Einsätze beendet.

17.12 Uhr: Erneute Unwetterwarnung – diese Städte sind besonders betroffen

Das Unwetter in NRW scheint sich gerade beruhigt zu haben, schon warnt der DWD erneut. In den folgenden Städten musst du noch bis mindestens 18 Uhr mit starkem Gewitter rechnen:

Duisburg

Essen

Oberhausen

Bottrop

Gelsenkirchen

17.05 Uhr: Essen unter Wasser

„Aktuell beschäftigt ein Sommergewitter die Polizei und Feuerwehr Essen“, schreiben die Beamten. Im Südviertel ist ein Baum um- und eine Ampel ausgefallen. Auch in Mülheim fiel ein Baum dem Unwetter zum Opfer. Daher empfiehlt die Polizei: „Machen Sie sich nach Möglichkeit erst auf den Heimweg, wenn die Windböen deutlich abnehmen.“

Aufgrund des #Starkregens steht an einigen Stellen im Essener Zentrum und im Süden das Wasser. Mancherorts haben die Wassermengen Gullideckel hochgedrückt. Fahren Sie vorsichtig! 🚘🚴‍♂️ #Sommergewitter — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) August 11, 2020

Wegen des Starkregens steht außerdem an einigen Stellen im Essener Zentrum und im Süden das Wasser, mancherorts haben Wassermassen die Gullideckel hochgedrückt. Für Rad- und Autofahrer gilt laut Polizei daher: „Fahren Sie vorsichtig!“

17 Uhr: Blitzeinschlag im Zoo?

Mehrmals krachten am späten Nachmittag heftige Blitze über Duisburg. Einer davon soll laut Kachelmannwetter direkt im Zoo eingeschlagen haben.

Es hat genau im Zoo #Duisburg eingeschlagen:https://t.co/cs5DW8E5e7



Man kann jeden Blitz vom #Gewitter analysieren. Einfach in der Blitzanalyse den Blitz anklicken: https://t.co/x8T8yvZGcc /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 11, 2020

„Hoffe, die Giraffen waren drinnen!“, witzelt ein Tierfreund unter dem Twitterpost.

Ein Sprecher des Zoos konnte den Einschlag allerdings nicht bestätigen.

16.40 Uhr: Heftiger Regen auf der A45!

Heftige Szenen auf der A45 bei Hagen! Ein Twitter-Nutzer zeigt in einem Video die heftigen Niederschläge. Außerdem sind zahlreiche Äste auf die Fahrbahn gestürzt.

Die Feuerwehr ist im Einsatz.

16.12 Uhr: Längere Fahrtzeit auf der A43 – Fahrbahn überflutet!

Wegen dem plötzlichen Starkregen brauchst du auf der A43 von Wuppertal in Richtung Recklinghausen zwischen Sprockhövel und Bochum-Laer mehr Zeit als üblich! Die WDR-Staukarte weist auf 10 Kilometer stockenden Verkehr hin, der für ein Fahrzeitplus von mehr als 20 Minuten sorgt. Der Grund: Das Unwetter hat Teile der Fahrbahn überflutet!

16.10 Uhr: Achtung, „Extrem heftiger Starkregen“

Doch das geht noch heftiger: „Lokal eng begrenzt extrem heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80 l/qm in kurzer Zeit nicht völlig ausgeschlossen“, warnen die Meteorologen.

Foto: imago images / Gottfried Czepluch

In der Vergangenheit sorgten diese heftigen Wettererscheinungen nicht nur für überflutete Keller und Straßen, sondern auch für schwere Unfälle und weitreichende Stromausfälle.

+++ Wetter in NRW: Experten warnen vor Extrem-Hitze – jetzt kommt noch diese Gefahr hinzu ++++

16 Uhr: Unwetter haben weite Teile von NRW im Griff

Selbst an den Orten in NRW, an denen am Vormittag noch die Sonne vom Himmel gelacht hat, zieht sich die Wolkendecke zu. Vom Bergland her rollen dann kräftige Schauer und Gewitter auf die Menschen zu.

Dazu gibt es lokal teils heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen – und das alles bei 34 bis 35 Grad. Der DWD warnt vor Starkregen: In kurzer Zeit regnen lokal zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. (vh)