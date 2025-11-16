Unfall-Drama im Ruhrgebiet! Sechs Verletzte ++ zwei Personen in Lebensgefahr

Am Samstag (15. November) kam es in Bottrop (Ruhrgebiet) zu einem dramatischen Verkehrsunfall mit sechs Verletzten. Gegen 18.46 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung Hackfurthstraße / Dorstener Straße im Stadtteil Feldhausen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr zeigte sich das Ausmaß des Unglücks: Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, insgesamt sechs Menschen wurden verletzt.

Großeinsatz nach Unfall im Ruhrgebiet

Die Feuerwehr setzte sofort auf schnelle Hilfe, während die technische Rettung anlief. Mit hydraulischem Werkzeug entfernten die Einsatzkräfte die Fahrzeugtüren und die mittlere Säule der Fahrerseite. Der eingeklemmte Fahrer konnte nach der Befreiung seiner Füße schonend aus dem Wrack geholt werden. Anschließend wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr war bei zwei der Schwerverletzten nicht auszuschließen. Besonders betroffen machten die Berichte über die beiden Kinder, die glücklicherweise nur leicht verletzt wurden.

Drei der Verletzten erlitten leichtere Verletzungen, während eine Person mittelschwer verletzt wurde. Die Polizei hat bereits Ermittlungen zur Ursache der Kollision aufgenommen.

Mehr News:

Neben der Berufsfeuerwehr Bottrop waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Feldhausen und Kirchhellen im Einsatz, unterstützt von den Feuerwehren Gladbeck und Oberhausen. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte an der Unfallstelle aktiv. Der Verkehr an der Unfallkreuzung bleibt vorerst beeinträchtigt, bis die Ermittlungen abgeschlossen und die Aufräumarbeiten beendet sind.