Todesdrama in NRW-Parkhaus! Audi-Fahrer stirbt – Beifahrerin schwer verletzt

In NRW kam es in einem Parkhaus zu einem tragischen Unfall. In der Nacht zu Sonntag (14. September) ist ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Engelskirchen mit seinem Audi heftig gegen eine Betonwand gekracht.

Der junge Mann hat den Unfall in dem innerstädtischen Parkhaus am Kaiser-Wilhelm-Ring in Köln nicht überlebt. In dem Wagen saß außerdem eine 24-jährige Frau. Auch sie wurde bei dem Crash schwer verletzt und liegt nun im Krankenhaus. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Sonntagmittag bekannt.

Audi-Fahrer kracht gegen Betonwand

Gegen 3.40 Uhr hatte das Notrufsystem des Audi den Einsatz von Rettungskräften und der Polizei ausgelöst. Nach erster Auswertung der Unfallspuren dürfte der 29-jährige Mann beim Ausfahren aus der Tiefgarage mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Audi verloren haben und gegen die Betonwand gefahren sein.

Für den Fahrer kam leider jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte brachten die in dem Audi A1 eingeklemmte Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei das Parkhaus.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.