Schrecklicher Unfall auf Deponie in NRW – Mann unter Müll verschüttet ++ Lebensgefahr!

Was für ein absoluter Alptraum! In Düsseldorf wurde ein Mann in einem Müllhaufen auf einer Deponie verschüttet und musste von der Feuerwehr ausgegraben werden. Nach ersten Angaben wurde der Mann beim Abkippen von Abfällen aus einem Laster bis zur Hälfte seines Körpers verschüttet.

Wie die Polizei berichtet, wurde er dabei lebensgefährlich verletzt. Mehrere Retter der Düsseldorfer Feuerwehr haben das Opfer nach diesem schrecklichen Unglück ausgegraben.

Verunglückter lebensgefährlich verletzt

Nach ersten Erkenntnissen habe der Oberkörper des Opfers noch frei gelegen. Der Mann musste daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Polizei und Arbeitsschutz prüfen nun, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob es mögliche strafrechtliche Verdachtsmomente gibt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Auch, wie es dem Mann aus NRW aktuell geht, ist nicht bekannt. (mit dpa)