Horror-Unfall in Haltern ++ Toter und Verletzte ++ 2 Hubschrauber gelandet

Fürchterliches Unglück am späten Sonntagnachmittag (10. August) auf der Landstraße 612 in Haltern. Im Bereich des Stadtteils Flaesheim sind gegen 17.20 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Fahrer eins dritten Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte eines der Unfallautos.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr kurz nach dem Notruf am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Ein Auto lag auf dem Dach, ein anderes war in die Leitplanke gekracht. Mehrere Menschen lagen mit schwersten Verletzungen auf der Straße. Ersthelfer kümmerten sich um die Unfallopfer. Die Rettungskräfte forderten sofort Verstärkung an.

Toter und Verletzte bei Unfall in Haltern

So rückten innerhalb kurzer Zeit zwei Rettungshubschrauber, vier Notarzteinsatzfahrzeuge, sechs Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen an, um die Verletzten zu versorgen und auf schnellstem Wege in umliegende Krankenhäuser bringen zu können.

Für einen Mann sollte jedoch jede Hilfe zu spät kommen. Er erlag nach Angaben der Polizei Recklinghausen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Drei Personen erlitten polizeilichen Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere verletzten sich schwer. Zum Alter der Unfallopfer lagen am Sonntagabend noch keine Informationen vor.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Haltern am See. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Was geschah auf der Landstraße in Haltern

Noch während des Einsatzes kümmerten sich nach Informationen von DER WESTEN zwei Notfallseelsorger um Einsatzkräfte und Ersthelfende.

Wie es zu dem folgenschweren Unglück auf der Landstraße in Haltern kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme haben die Beamten die Unfallstelle abgesperrt. Wie lange die Maßnahmen noch andauern, war am Sonntagabend noch nicht abzusehen.