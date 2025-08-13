Horror-Unfall in Haltern ++ Zweites Opfer im Krankenhaus verstorben

Fürchterliches Unglück am späten Sonntagnachmittag (10. August) auf der Landstraße 612 in Haltern. Im Bereich des Stadtteils Flaesheim sind gegen 17.20 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Fahrer eins dritten Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte eines der Unfallautos.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr kurz nach dem Notruf am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Ein Auto lag auf dem Dach, ein anderes war in die Leitplanke gekracht. Mehrere Menschen lagen mit schwersten Verletzungen auf der Straße. Ersthelfer kümmerten sich um die Unfallopfer. Die Rettungskräfte forderten sofort Verstärkung an.

Toter und Verletzte bei Unfall in Haltern

So rückten innerhalb kurzer Zeit zwei Rettungshubschrauber, vier Notarzteinsatzfahrzeuge, sechs Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen an, um die Verletzten zu versorgen und auf schnellstem Wege in umliegende Krankenhäuser bringen zu können.

++ Unfall auf Cranger Kirmes! Teil von Fahrgeschäft trifft Besucher ++

Für einen 80-jährigen Mann sollte jedoch jede Hilfe zu spät kommen. Er erlag nach Angaben der Polizei Recklinghausen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Drei Personen erlitten polizeilichen Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere verletzten sich schwer. Wie die Polizei Recklinghausen am Mittwoch bekanntgab, erlag auch eine Frau (78) aus Dorsten am Vortag ihren schweren Verletzungen.

++ 19-Jähriger baut Bombe im Ruhrgebiet – und sprengt sich selbst in die Luft ++

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Haltern am See. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Was geschah auf der Landstraße in Haltern

Noch während des Einsatzes kümmerten sich nach Informationen von DER WESTEN zwei Notfallseelsorger um Einsatzkräfte und Ersthelfende.

Mehr Themen:

Mit Stand von Montagmittag (11. August) gibt es nun neue Erkenntnisse in dem Unglücksfall. Demnach war eine 54-Jährige Frau aus Bochum mit ihrem Auto in Richtung Flaesheim unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Fahrzeug saß eine 78-jährige Autofahrerin und drei Männer im Alter von 56, 58 und 80 Jahren aus Dorsten. Die beiden Senioren überlebten den Unfall nicht. Die anderen Insassen wurden schwer und teils lebensgefährlich verletzt. Im Fahrzeug der Bochumerin, die bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen erlitt, saß ein 59-jähriger Beifahrer aus Haltern am See. Er wurde schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme hatten die Beamten die Unfallstelle abgesperrt.