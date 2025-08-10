Unfall auf Cranger Kirmes! Teil von Fahrgeschäft trifft Besucher

Bisher war die Cranger Kirmes relativ ereignislos verlaufen. Doch ausgerechnet am letzten Tag passierte nun ein großes Unglück. Am Sonntagabend (10. August) soll sich nach Informationen von DER WESTEN ein Teil eines Fahrgeschäfts gelöst haben.

Es stürzte auf den Vorplatz der Attraktion. Die Leitstelle der Polizei Bochum bestätigte den Unfall. Dr. Alexander Christian vom Stadtmarketing Herne bestätigte zudem auf Anfrage, dass eine Person bei dem Unfall verletzt worden sei.

Unfall auf der Cranger Kirmes

Konkret geht es um das Fahrgeschäft „Predator“, in dem sich Fahrgäste seitlich und auch überkopf drehen. Ein Teil soll sich gelöst haben und sei dann davongeschleudert worden. Ein Kirmessprecher teilte der „WAZ“ mit, dass eine Frau von dem Teil getroffen wurde. Sie hatte aber offenbar großes Glück und wurde nur gestreift. Mit Blut im Gesicht sei sie behandelt worden. Eine weitere Person habe einen Schock erlitten.

Christian sagte gegenüber DER WESTEN, dass die verletzte Person nach einer Behandlung vor Ort ins Krankenhaus kam. Eine weitere habe hyperventiliert und musste ebenfalls vor Ort behandelt werden.

Cranger Kirmes muss Fahrgeschäft abriegeln

Der Unfall passierte gegen 18.50 Uhr. Noch ist unklar, was genau geflogen war und die Person verletzt hatte. Doch eins ist sicher: Der „Predator“ geht am letzten Kirmestag nicht mehr an den Start und wurde nun abgesperrt. Jetzt muss die Unfallursache zunächst geklärt werden. Die Kirmes an sich läuft jedoch bis zum geplanten Ende weiter.

Zum „Predator“ an sich heißt es auf der Webseite der Cranger Kirmes: „Adrenalin pur verspricht das Überkopf-Fahrgeschäft Predator. In dem technisch anspruchsvollen Gerät mit allerhand Spezialeffekten soll es genau so actionreich zugehen wie in dem gleichnamigen Science-Fiction-Klassiker“.

Wir erwarten weitere Informationen in Kürze.