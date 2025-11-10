Übler Auffahrunfall in Bochum: Fahrer (22) schwer verletzt – Polizei ermittelt

In Bochum ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Auffahrunfall, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der Unfallgeschädigte fuhr gegen 21:10 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Herne und kollidierte aus ungeklärter Ursache mit einem wartenden Fahrzeug, das an einer roten Ampel stand.

Bochum: Unfall bei roter Ampel

Der Unfall ereignete sich auf der Herner Straße in Höhe der Hausnummer 98, als der 22-Jährige aus Dortmund auf das Auto eines 56-jährigen Bochumers auffuhr. Der junge Fahrer wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Bochumer wurde leicht verletzt und ambulant versorgt.

Die Fahrzeuge der beiden Männer waren nach dem heftigen Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und untersucht die Ursache des Unfalls. Unfallort und Umstände lassen derzeit keine klaren Rückschlüsse zu.

Bochum: Schwerer Unfall erfordert weitere Ermittlungen

Bochum bleibt immer wieder Schauplatz schwerer Verkehrsunfälle. Der Vorfall am Sonntag zeigt erneut, wie wichtig Vorsicht und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sind. Die Herner Straße war bis zur Räumung des Unfalls gesperrt. Die Polizei in Bochum arbeitet weiterhin daran, den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

Die beiden Unfallbeteiligten sind vorerst in ärztlicher Behandlung, während die Ermittler mögliche Unfallursachen prüfen. Bochumer und Dortmunder Verkehrsteilnehmer sind aufgerufen, ein hohes Maß an Vorsicht walten zu lassen, um derartige schwere Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.