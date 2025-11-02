Schwerer Unfall im Ruhrgebiet! Auto kollidiert mit Baum – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Unfall-Drama in Datteln in NRW! Am Samstag gegen 23:08 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem im Graben befindlichen PKW auf der Recklinghäuser Straße alarmiert.

Wie die Polizei Recklinghausen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilt, ist der 25 Jahre alte Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von rechts auf der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Fahrer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht

Der ganze Unfall ereignete sich Höhe der Recklinghäuser Straße 125. Weiter heißt es, dass sich aufgrund der Gesamtsituation entschieden wurde, eine Crashrettung durchzuführen. Dabei wurde der verunglückte Fahrer schnellstmöglich aus dem Fahrzeug befreit.

Mehr Themen:

Nach der Rettung wurde der 25-Jährige in ein Recklinghäuser Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN weiter mitteilt, schwebt der junge Mann aktuell in Lebensgefahr.