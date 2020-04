A57 in NRW: Auto zwischen zwei Lkw eingeklemmt! Polizei nach Unfall stinksauer

Moers. Heftiger Unfall am Montag auf der A57 in NRW. Wie die Polizei bestätigte, hat es auf der Autobahn bei Moers gekracht.

Demnach waren zwei Lkw und ein Auto in den Unfall auf der A57 in Fahrtrichtung Köln involviert. Die Autobahn ist in Richtung Köln zwischen dem Kreuz Moers und Moers-Kapellen am Mittag gesperrt.

Unfall auf der A57 in NRW: Auto zwischen Lkw eingeklemmt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Unfall an einem Stauende ereignet. Der Fahrer eines Sattelzuges, ein 36-Jähriger aus Dachgred, fuhr auf dem ersten Fahrstreifen und konnte sein Fahrzeug vor dem Stau rechtzeitig herunterbremsen. Ein Skoda-Fahrer, ein 32-Jähriger aus Köln, konnte ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen.

Allerdings ist ein dahinter nachfolgender Lkw-Fahrer, ein 48- Jähriger aus Belgien, gegen das Heck des Skodas aufgeprallt. Die Wucht des Aufpralls stieß den PKW wiederum gegen das Heck des davor stehenden Sattelzuges.

Der schwerverletzte 32-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Auch ein Hubschrauber landete auf der Autobahn, um Verletzte so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen.

Polizei sauer: Gaffer bremsen Verkehr auf Gegenfahrbahn aus

Mal wieder mit dabei waren leider Gaffer, die ihre Autos laut Polizei auf der Gegenfahrbahn massiv heruntergebremst haben, um eine bessere Sicht auf die Unfallstelle und die Rettungsarbeiten zu bekommen. Dadurch sind kritische Situationen entstanden, die sowohl für die Gaffer selbst als auch für nachfolgende Fahrzeuge gefährlich waren. Die Polizei ermittelt.

Auch auf der Gegenfahrbahn hat sich zwischen Krefeld-Gartenstadt und Moers-Kapellen ein Stau von zwei Kilometern gebildet. Ob der im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist unklar. Die A57 ist wegen Bergungsarbeiten bis 16.20 Uhr gesperrt geblieben.

Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf acht Kilometer zurück.