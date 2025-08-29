Schwerer Wohnmobil-Unfall auf der A44 ++ große Sorge um verletzte Frau und ihre zwei Hunde

Am Freitagnachmittag (29. August) ereignete sich auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund ein schwerer Unfall. Zwischen der Anschlussstelle Lichtenau Westfalen und dem Autobahnkreuz Wünnenberg kollidierten ein Silozug und ein überholendes Wohnmobil. Der Unfall führte zu einem erheblichen Polizeieinsatz sowie einer stundenlangen Sperrung der Autobahn.

Das Wohnmobil überschlug sich nach dem Zusammenstoß und landete im Graben. Die 59-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Schwerer Unfall auf der A44

Fachkräfte des Verkehrsunfallteams aus Bielefeld unterstützten bei der Aufnahme des Unfalls auf der A44. Der Silozug wurde ebenfalls beschädigt. Der 62-jährige Fahrer fuhr zunächst weiter und hielt am Parkplatz Wewelsburg an.

Er touchierte bei der Kollision noch die Schutzplanken, blieb jedoch unverletzt. Die Polizei dokumentierte auch die Schäden am Silozug, die klar auf den Unfall auf der A44 hinwiesen.

Hunde aus dem Wohnmobil gerettet

Im Wohnmobil befanden sich außerdem zwei Hunde. Feuerwehrleute bargen die Tiere aus dem beschädigten Fahrzeug. Sie übergaben die Hunde anschließend einem Tierheim, da die Fahrerin nicht in der Lage war, sich um sie zu kümmern. Die Rettung der Tiere war ein zentraler Teil des Einsatzes auf der A44.

Die A44 blieb in Fahrtrichtung Dortmund bis etwa 20.17 Uhr voll gesperrt. Polizei und Feuerwehr koordinierten die Ableitungen für den Verkehr. Erst nach der umfangreichen Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Der Unfall verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A44. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Besonders der Hergang zwischen dem Silozug und dem Wohnmobil steht weiterhin im Fokus der Polizei.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.