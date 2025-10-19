Schlimmer Unfall auf der A2 in NRW ++ drei Verletzte ++ eine Frau schwebt in Lebensgefahr

Ein tragischer Verkehrsunfall hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. Oktober) drei Menschen verletzt, darunter eine Frau lebensgefährlich.

Der Unfall ereignete sich auf der A2 bei Bönen in NRW. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Trümmerteile beschädigen weitere Wagen auf der A2

Um 0:45 Uhr raste ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus Münster in Richtung Oberhausen, als plötzlich ein unbekanntes Auto von rechts auf seine Spur zog. Um eine Kollision zu vermeiden, zog er nach links und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es waren nur Sekunden mit dramatischen Folgen.

+++ Frau aus Essen ist todkrank – sie hat nur noch einen großen Wunsch +++

Sein Audi krachte in die Mittelschutzplanke, wobei der Münsteraner nur leichte Verletzungen erlitt. Bei seinen Beifahrerinnen war die Lage jedoch deutlich dramatischer: Eine 40-jährige Frau wurde schwer verletzt, eine 23-Jährige sogar lebensgefährlich. Rettungswagen brachten die drei sofort in Krankenhäuser der Region NRW.

+++ Tierheim Bochum rettet 32 Katzen und Hunde aus Messie-Haushalt – Bilder gehen ans Herz +++

NRW-Polizei sucht nach Zeugen

Die Wucht des Unfalls war enorm: Trümmerteile schleuderten über die Autobahn und beschädigten zwei weitere Fahrzeuge. Für die Unfallaufnahme mussten spezialisierte Teams der Verkehrsunfallanalyse ran. Sorgfältig sammelten sie Spuren und dokumentierten die Ereignisse, während die A2 in NRW bis in die Morgenstunden gesperrt blieb.

Bis etwa 10.40 Uhr gab es erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Erst nach viel Mühe, Aufräumarbeiten und Ermittlungen konnte die Durchfahrt wieder freigegeben werden. Gerade für zahlreich betroffene Pendler dürfte dies Frustmomente ausgelöst haben. Doch die Polizei hat ihre Suche noch nicht beendet: Sie benötigt dringend Augenzeugen!

Mehr Themen:

Wer das Fahrzeug gesehen hat, das den Fahrstreifen wechselte, möge sich bitte bei der Autobahnpolizei Kamen unter Tel. 0231/132-4521 melden. Jede kleine Information könnte dabei helfen, diesen schrecklichen Unfall aufzuklären.