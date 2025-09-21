Uber erweitert Angebot in NRW – HIER können Nutzer nun auch Fahrten buchen

Die Mobilität verändert sich durch die Digitalisierung grundlegend, und immer mehr Menschen suchen nach flexiblen, verlässlichen Möglichkeiten, um von A nach B zu gelangen. Besonders in urbanen Regionen stehen Apps zur Fahrtenvermittlung hoch im Kurs. Uber hat sich weltweit als Vorreiter etabliert und erweitert nun sein Angebot auch in NRW.

Seit Mitte September können Einwohner und Besucher auch in Bottrop und im Ennepe-Ruhr-Kreis Fahrten über die Uber-App buchen. Nutzer können so bequem Mobilitätslösungen in Städten wie Witten, Hattingen, Wetter (Ruhr) und Sprockhövel nutzen.

Uber ermöglicht Mobilität in NRW

„Mit dem Start unseres Fahrtenvermittlungsservices freuen wir uns, diesem Bedarf nun direkt vor Ort nachzukommen“, erklärt Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber. Das Unternehmen sieht dabei Vorteile für alle Beteiligten. „Sowohl Nutzer als auch Taxifahrer und Mietwagenunternehmen profitieren von der digitalen Vermittlung.“ Zugleich erhalten Mietwagenfirmen und Taxis zusätzliche Aufträge sowie den Zugang zu neuen Kundengruppen.

Die Uber-App bietet mehrere Fahrtoptionen. Über „UberX“ werden Fahrten an lizenzierte Mietwagenunternehmen vermittelt – transparent und zuverlässig. „Uber Comfort“ richtet sich an Nutzer, die mehr Komfort wie zusätzliche Beinfreiheit wünschen. Auch klassische Taxis lassen sich über die Option „Uber Taxi“ buchen. Uber plant, bestehende Partnerschaften mit lokalen Anbietern künftig weiter auszubauen.

Transparenz und Sicherheit als Markenzeichen von Uber

Besonders geschätzt wird die Preistransparenz bei „UberX“ und „Uber Comfort“: Hier ändert sich der angezeigte Preis auch bei Stau nicht. „Uber Taxi“ hingegen berechnet die Kosten auf Basis des örtlichen Taxitarifs. Neben Preisinfos erhalten Nutzer vor der Fahrt Details zu Fahrer, Kennzeichen, Unternehmen und dessen Bewertung.

Bezahlen ist direkt über die App möglich – ob bargeldlos per PayPal, Kreditkarte oder per Apple Pay, wahlweise auch bar. Die Sicherheit der Fahrgäste steht bei Uber an oberster Stelle: Funktionen wie PIN-Verifizierung und ein Notruf-Button sorgen für ein hohes Sicherheitsniveau. Außerdem können Nutzer den Standort ihrer Fahrt zuverlässig mit Familie oder Freunden teilen.

