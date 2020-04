TV-Star aus Köln schockt mit Bild: „Bekomme grade endlich...“

Köln. Mit dieser Reaktion hätte TV-Star Jörg Krusche aus Köln eigentlich rechnen können.

Krusche, bekannt durch die langjährige RTL-Sendung „Die Autohändler“ (2003–2017), hatte auf Facebook zwei Schnappschüsse von einem Friseurbesuch gepostet. Dazu schrieb er: „Bekomme gerade endlich die Haare gemacht“. Doch sein neuer Look sorgt für unschöne Assoziationen.

Köln: „Autohändler“ Jörg Krusche zeigt sich mit Scheitel und Hitler-Bart

Die Haare gescheitelt, das Oberlippenbärtchen zurechtgestutzt – bei diesem Aussehen denken wohl die meisten Betrachter sofort an Adolf Hitler. Wollte Krusche etwa absichtlich mit diesen Fotos provizieren?

Gegenüber dem „Express“ widerspricht der Kölner derartigen Vorwürfen vehement. „Bitte stellt mich nicht als Nazi da“, so Krusche. „Ich hab da null mit am Hut.“ Er wollte mit diesem Look stattdessen an eine ganz andere Person erinnern: Comedy-Ikone Oliver Hardy, Teil des legendären Duos „Dick und Doof“. Über Hardy und dessen Kollege Stan Laurel, die von 1921 bis 1951 gemeinsam über 100 Filme drehten, könne sich Krusche „noch heute beümmeln“.

Krusche interessieren die Hitler-Vergleiche nicht

Reihenweise lachende Emojis und GIFs in den Kommentaren zeigen deutlich, dass die User bei Krusches Spaß mitmachen. Ob man in den Bildern eher Hardy oder Hitler sieht, ist dem Kölner ziemlich egal: „Jeder soll sich vorstellen, was er will. Das interessiert mich nicht und sagt eher was über die Einstellung dieser Leute aus.“

Eine andere Frage, die bei der ganzen Sache ein wenig in den Hintergrund gerät, ist allerdings, wo Krusche diese Fotos gemacht hat. Denn eigentlich sollten Friseursalons während der Corona-Krise ja geschlossen bleiben. (at)