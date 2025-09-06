Türkei-Urlauber erlebt Horror an NRW-Flughafen: „Ich dachte, das war’s“

Diesen Moment werden die Beteiligten nie vergessen. Am späten Mittwochabend (3. September) sind die Passagiere eines Fliegers aus der Türkei am Flughafen Münster/Osnabrück nur knapp einer Katastrophe entkommen. Ihre Maschine konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wäre um ein Haar von der Landebahn des NRW-Airports gerollt (mehr dazu hier >>>).

Türkei-Urlauber Oliver Peitzmeier, ein Fluggast aus Rietberg, erlebte das Drama an Bord der Maschine. In der „Bild“ beschreibt er, was ihm während der missglückten Landung durch den Kopf ging.

Türkei-Urlauber in NRW: „Ich dachte, das war’s“

„Ich dachte in dem Moment, das war’s – wir schießen über die Landebahn hinaus“, gibt Oliver Peitzmeier in der Zeitung Einblick in sein Seelenleben. Da er am Notausgang saß, habe er noch schnell die Sicherheitskarte geprüft, um im Ernstfall vorbereitet zu sein.

Zum Glück blieb es bei einem Schreck. Bis zur asphaltierten Überrollfläche blieben 15 bis 20 Meter Platz. Peitzmeier habe jedoch gebraucht, um den Schrecken zu verdauen und die ganze Nacht kein Auge zubekommen. „Ich habe meinem Chef gesagt, dass ich heute später ins Büro komme – ich musste das alles erstmal verdauen“, so der Fluggast gegenüber der „Bild„.

Obwohl der Türkei-Urlaub mit dem dramatischen Zwischenfall endete, möchte er weiterhin reisen: „Ich würde wieder eine Flugreise buchen – aber sicher mit einem anderen Gefühl im Bauch.“

Ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung erklärte, der Vorfall werde untersucht. Der Voice Recorder und der Flugdatenschreiber der Maschine aus der Türkei seien bereits gesichert. Von der Airline „Mavi Gök“ gab es noch keine offizielle Stellungnahme.