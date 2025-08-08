Tropensturm bringt Extrem-Wetter – NRW bekommt die volle Breitseite ab

Der Sommer ist in Deutschland wieder angekommen! Schon Donnerstag (7. August) kratzten die Temperaturen an der 30 Grad-Marke und überschritten diese am Freitag (8. August) teilweise deutlich.

Und auch die nächsten Tage bleibt es sehr warm. „Zum Teil gibt’s große Hitze“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net„. Bei einem Blick auf die Karte erkennt er, dass besonders der Mittwoch (13. August) es in sich haben wird.

NRW: Wetter-Experte warnt vor Tropensturm

Dominik Jung erkennt es sofort, als er auf die Karte guckt. „Über Südwesteuropa, da kommen sehr heiße Luftmassen herangeströmt“, warnt er. Schuld ist der Tropensturm „Dexter“, der warme Luftmassen aus Afrika bis nach Europa schiebt. Bis zu 36 oder 37 Grad könnten die Thermometer am Mittwoch (13. August) anzeigen! Mitten in der Hitze-Welle: NRW.

Das Ausmaß der Hitze-Welle wird deutlich, als Jung weitere Karte zu Rate zieht. Das CFS-Modell sagt deutlich wenig Niederschlag in Deutschland als üblich voraus. Und auch in den Nachbarländern bleibt es deutlich trockener. „Das spricht dafür, dass die Hochdruckwetterlage sich wahrscheinlich längere Zeit behaupten könnte“, vermutet Jung.

Hitze-Wellen von allen Seiten

Das Hoch „Ines“, das aus östlicher Seite kommt, ist noch nicht ganz vorbei, da trifft Deutschland schon das nächste Hoch „Julia“ aus dem Westen. „Wir sind quasi eingeklemmt zwischen Hochdruckgebieten und zur gleichen Zeit strömen hier aus Nordafrika über Spanien, Portugal und Frankreich die nun kommenden sehr warmen Luftmassen bis zu uns nach Mitteleuropa“, erklärt der Wetter-Experte.

In den kommenden Tagen dreht der Sommer also so richtig auf. Bis Mittwoch (13. August) 34 Grad soll es in NRW werden! Und auch Donnerstag (14. August) treibt die Hitze in NRW mit 32 Grad die Schweißdrüsen an. Und auch das europäische Wetter-Modell zeigt ähnlich hohe Temperaturen an. Der Sommer kann also kommen!