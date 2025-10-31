„Trailer Park“ -Maze im Movie Park im Test: Diesen Fehler solltest du auf keinen Fall machen

Es ist schaurig, gruselig und vor allem düster – und damit ist nicht nur Halloween gemeint, sondern vor allem der Movie Park zur herbstlichen Zeit. Denn genau dort ziehen Monster, Skelette und andere furchterregende Gestalten ein. Und damit nicht genug: Es gibt auch diverse neue Attraktionen – die eingefleischten Fans nennen sie „Mazes“.

Eines davon ist der „Blood Moon Trailer Park“. DER WESTEN war vor Ort, hat es getestet und festgestellt: Mach bloß nicht diesen Fehler!

„Trailer Park“ -Maze im Movie Park: Lohnt sich ein Besuch?

„Ein verfallener Wohnwagenpark, düstere Geheimnisse und ein grausames Ritual“ – was nach einem Horrorfilm klingt, ist der „Blood Moon Trailer Park“ im Movie Park. Mitten im Ruhrgebiet lockt die Attraktion Fans des Grusels – und wir haben uns an einem Donnerstag getraut, den „blutigen Albtraum“ für dich zu testen. Schnell war klar: Schon die Kulisse sorgt für Gänsehaut. So erwarteten uns in der Maze im Western-Bereich hinter dem High Fall verlassene Wohnwagen, finsteres Gebüsch und flackerndes Licht.

Schon nach wenigen Minuten bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang. In Schlangenlinien kämpften wir uns langsam nach vorne – bis wir schließlich mit fünf völlig Fremden in einer engen Holzhütte standen. Denn: Diese gruselige Attraktion darf nur in Gruppen zu sechst betreten werden. Doch bevor es überhaupt losging, folgte gleich die erste Warnung: Dieser Ort ist nichts für schwache Nerven! Und wer Angst vor kompletter Dunkelheit hat, unter Klaustrophobie leidet, Herzprobleme hat oder empfindlich auf laute Geräusche reagiert – der sollte lieber draußen bleiben.

Achtung: Dieser Fehler könnte dich den Grusel-Faktor kosten

Nachdem wir alle brav genickt hatten und unsere Rucksäcke fest vor dem Bauch verzurrt waren, ging es endlich los – hinein in den düsteren Wohnwagenpark. Und dort erwartete uns: Dunkelheit. Und logisch, je nach Uhrzeit lag das Gelände fast vollständig im Dunkeln. Nur ab und zu blitzten kleine, versteckte Lichter auf und tauchten die Umgebung in ein unheimlich schummriges Glühen.

Kaum ein paar Meter gelaufen, standen wir schon vor dem ersten Wohnwagen. Drinnen: blutige (Kunst-)Hände, umgestürztes Mobiliar – und plötzlich ein lauter Schrei. Ein Mitarbeiter sprang aus dem Nichts hervor. Kein Wunder, dass die ersten aus unserer Sechser-Gruppe schreiend zusammenzuckten. Schließlich konnte niemand ahnen, hinter welcher Ecke der nächste Schrecken lauerte. Die hinteren in der Gruppe hatten’s da leichter – sie wussten, was kommt.

Lange Warteschlangen vor dem „Blood Moon Trailer Park“ im Movie Park. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Wir gingen weiter durch den dunklen Park, krochen durch Fenster, bückten uns unter Hindernissen hindurch. Überall gruselige Deko, flackerndes Licht – und plötzlich stand er da: Ein verstümmelt aussehender Mitarbeiter direkt neben mir. Da konnte selbst ich mir das Kreischen nicht verkneifen. Schließlich erreichten wir das Ende vom Park und vielen fiel ein Stein vom Herzen – sie mussten lachen. Doch trotz allem war schnell klar: Es lohnt sich am Anfang der Gruppe zu laufen, dann bekommt man den richtigen Adrenalin-Kick. Willst du also den Grusel-Effekt erleben, dann mach bloß nicht den Fehler und lauf zu weit hinten.

