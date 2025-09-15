„Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof – Aufruhr vor dem Club!

Nach ganzen 41 Jahren kehrten „Die Toten Hosen“ am Freitag (12. September) in den Ratinger Hof in Düsseldorf zurück. Nur 300 Personen passten in die Kneipe, in der die Band zuletzt am 11. April 1984 auftrat. Damals war der Laden nicht ausverkauft, also wagte die Band 41 Jahre später einen weiteren Versuch.

Natürlich schafften es nur wenige glückliche Fans, Tickets für den Auftritt der Toten Hosen im Kultladen in Düsseldorf zu ergattern. Auf Facebook berichten Nutzer, dass die Tickets bereits nach nur einer Sekunde ausverkauft waren. Doch auch diejenigen, die nicht im Ratinger Hof mit dabei sein konnten, wollten an diesem besonderen Auftritt teilhaben.

Auftritt der Band wurde per Lautsprecher übertragen

Während des Auftritts der Toten Hosen war nicht nur im Ratinger Hof gute Stimmung, sondern auch davor. Bereits am Freitagmorgen versammelten sich mehrere Hundert Fans der Band auf der Ratinger Straße, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Je näher der Auftritt rückte, desto mehr Menschen kamen hinzu. Kurz vor dem Auftritt der Band wurden Musikanlagen vor die Tür der Location gestellt – zum großen Jubel der Fans.

+++ Bagger graben in NRW-Baugebiet – plötzlich taucht ein merkwürdiges Objekt auf +++

Nicht nur die 300 Fans im Ratinger Hof sollten an dem Konzert der Toten Hosen teilhaben, sondern auch diejenigen, die sich auf der Straße versammelt hatten. Per Lautsprecher wurde das Konzert der Band nach draußen übertragen, sodass alle gemeinsam mitfeiern konnten.

+++ Tierheim in NRW vermittelt Hund – er kommt postwendend zurück: „Mehr als enttäuscht“ +++

Rückkehr zum Ratinger Hof: „Wo alles begann“

Sänger Campino richtete sich vor dem Auftritt mit ein paar Worten an die Fans, wie die „Rheinische Post“ berichtet: „Wir wissen, das ist nicht der Hof von früher, aber näher kommen wir an den Hof von früher nicht mehr ran.“ Der Auftritt im Ratinger Hof war ein ganz besonderer Moment für die Band, denn dies ist der Ort „wo in grauer Vorzeit alles begann“, wie es auf Facebook heißt.

Campino wandte sich auch an die Fans, die es nicht in den Ratinger Hof geschafft haben: „Viele, die mit uns durch Europa gereist sind, sind heute vor der Tür.“ Seit dem 29. August befindet sich die Band auf großer Europatour, die von vielen Fans begleitet wurde. Den Song „Auswärtsspiel“ widmeten die Toten Hosen allen Fans, „die da draußen Bier trinken oder zuhören.“

Mehr Themen:

Und vor der Tür war auch einiges los. Die Ratinger Straße war vollgepackt mit Fans der Toten Hosen, die sangen, tanzten und feierten. Zwar waren viele Fans enttäuscht, die Band nicht im Ratinger Hof sehen zu können, doch wie ein Fan feststellte, war „die Stimmung draußen sowieso besser“.