Tönnies: Skandal-Video aus Kantine – Jetzt wird DAS bekannt...

Rheda-Wiedenbrück. Unzählige Menschen in Schutzkleidung an meterlangen Tischen, dicht an dicht gedrängt. Dazu der Kommentar: „Das ist Tönnies. Wie sollen wir uns hier schützen?“ In holprigem Deutsch fügt eine Frau hinzu: „Tausende Menschen an ein Tische.“

Diese Szene aus der Tönnies-Kantine ist in einem kurzen Video zu sehen, dass jetzt nach dem dramatischen Anstieg der Corona-Infektionen die Runde macht. Laut dem „Westfalen Blatt“ hat das für die Frau, die es ins Internet stellte, drastische Konsequenzen.

Tönnies-Skandal: Frau postet Video aus der Kantine im Internet

Das problematische an den Bildern: Seit dem 22. März muss in jeder Kantine ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden – was in dem Video klar nicht der Fall ist.

Die Firma Tönnies erklärt, das Video seit dem 28. März zu kennen. Ob das Video vor oder nach dem 22. März gedreht wurde, steht nicht fest. Auch ist unklar, wer das Video erstellt hat.

Internen Nachforschungen zufolge habe eine Mitarbeiterin der Catering-Firma, die Tönnies seit Jahren beliefert, den Clip ins Internet gestellt.

Das ist die Tönnies Holding

Das Familienunternehmen hat den Sitz in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh

Es ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine

Eigentümer sind Clemens Tönnies und sein Neffe Robert Tönnies

Kurzes Kantinen-Video hat drastische Folgen

Als Beweis für Hygieneverstöße in der Fleischfabrik hatte sich das Video schnell verbreitet. Mit fatalen Folgen für die Frau: Im April habe das Catering-Unternehmen die Mitarbeiterin fristlos entlassen, bei Tönnies habe sie nun Hausverbot.

Gegen die Kündigung zog die Frau vor Gericht. Sie gab zu, das Video online gestellt zu haben, bestritt aber, dass die Kommentare von ihr seien. Sie erstritt am Arbeitsgericht Bielefeld die fristgerechte Kündigung und eine Abfindung.

Tönnies hat Maßnahmen in der Kantine ergriffen

Diese Einigung widerrief sie kurze Zeit später allerdings wieder. Laut „Westfalen Blatt“ wolle sie erneut vor Gericht ziehen und um ihren Arbeitsplatz kämpfen.

Dort sollen sich die Bedingungen in der Zwischenzeit verändert haben: Tönnies habe die Anzahl der Sitzplätze in der Kantine reduziert und eine Mundschutzpflicht eingeführt. (vh)