Tönnies in NRW: Nach Fleisch-Skandal folgt der nächste Schock – brisanter Fund vor Tönnies-Villa

In letzter Zeit, war der Name Tönies immer in Verbindung mit dem Fleisch-Skandal in den Medien aufgetaucht.

Dieses Mal hat geht es allerdings nicht um das Unternehmen, sondern um einen sehr brisanten Fund vor der Tönnies-Villa.

+++ Düsseldorf: Gefährlicher Messerangriff! Streit eskaliert in der Nacht ++ Mann lebensgefährlich verletzt ++ Täter auf der Flucht +++

Tönnies in NRW: Brisanter Fund vor der Tönnies-Villa

Durch den Corona-Skandal ist der Unternehmer stark in die Kritik geraten und hat seine Beliebtheit nicht gerade gesteigert.

---------------

Das ist die Tönnies Holding:

Das Familienunternehmen hat den Sitz in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh

Es ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine

Eigentümer sind Clemens Tönnies und sein Neffe Robert Tönnies

---------------

Nun gab es einen sehr brisanten Fund vor der Villa von Tönnies, der für viel Unruhe sorgt

Tönnies in NRW: Das wurde vor seiner Villa gefunden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf der Zufahrt zu der Tönnies-Villa ein Behälter mit Flüssigkeit und Anzünder abgestellt.

---------------

Weitere News zu Tönnies:

Tönnies: Fleischkonzern gründet 15 Tochterfirmen – Experten vermuten Schlupfloch dahinter

Tönnies: Reportage bringt Erschreckendes ans Licht – „Wie arbeitest du, du Schl****?“

Tönnies: Ekel-Alarm bei Zulieferer – Das hat jetzt DIESE Folgen

---------------

Ob es sich dabei um einen Brandsatz handelt, muss noch von der Polizei untersucht werden. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Tönnies: Wer steckt hinter der Aktion

Laut der Polizei gebe es ein Bekennerschreiben zu der Tat. In diesem übernehmen zwei Organisationen die Verantwortung für den potenziellen Brandanschlag: Die „Revolutionären Aktionszellen“ und die „Westfälische Animal Liberation Front“.

Tönnies steht unter anderem wegen eines Corona-Massenausbruchs unter Beschäftigten am ostwestfälischen Stammsitz seiner Firma in der Kritik. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen politisch motivierte Tat handle, so die Polizei. Eine Konkrete Gefahr habe allerdings nicht bestanden.

(gb mit dpa)