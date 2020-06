Tönnies: Corona-Skandal in Rheda-Wiedenbrück – jetzt redet Clemens Tönnies

Rheda-Wiedenbrück. „Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies legen, ist gleich Null.“ Rumms. Dieser Satz hat gesessen. Thomas Kuhlbusch nahm bei einer Pressekonferenz am Samstag in Gütersloh nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies kein Blatt vor den Mund.

Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing? Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing?

Die Vorwüfe des Fachbereichsleiters Gesundheit in Gütersloh wiegen schwer: Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen auf über 1.000 angewachsen ist, habe Tönnies bis zuletzt einen großen Teil der Mitarbeiter-Adressen zurückgehalten. Der Fleisch-Mogul ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Clemens Tönnies gibt den Schwarzen Peter weiter.

Tönnies weist Vorwürfe im Corona-Skandal zurück

Kuhlbusch verriet, dass die Behörden in der Nacht auf Samstag bei Tönnies einrücken mussten, um die fehlenden Adressen zu besorgen. Mehr Informationen dazu hier >>>

Nach den öffentlichen Anschuldigungen der Behörden rief die Firma Tönnies selbst am Samstag zu einer Pressekonferenz. „Wir haben datenschutzrechtliche Probleme“, verteidigte Clemens Tönnies sich dabei vor Reportern in Rheda-Wiedenbrück.

Clemens Tönnies trat am Samstag vor die Kameras. Foto: David Inderlied / dpa

Die Firma Tönnies treffe keine Schuld, habe nicht kooperieren können, weil das Unternehmen laut Werkvertragsrecht die Adressen der betreffenden Arbeiter gar nicht vorliegen habe. Man habe lediglich den Namen, das Geschlecht und das Geburtsdatum der einzelnen Mitarbeiter.

-------------

Mehr News:

Sind die Dienstleister Schuld?

Stattdessen wurde der Schwarze Peter an die Dienstleister weitergegeben, bei denen das Personal angestellt sei. Die Behörden hatten Tönnies aufgefordert alle Adressen seiner Mitarbeiter mit Werkverträgen weiterzugeben, damit alle auf das Coronavirus getestet werden können.

„Diese Aufforderung wurde umgehend an alle Dienstleister weitergegeben“, erklärte Unternehmenssprecher André Vielstädte. Einige Dienstleister hätten sich kooperativ gezeigt, andere nicht - wegen „datenschutzrechtlicher Bedenken“. Sie hätten auf eine schriftlichen Anforderung der Behörden gepocht.

+++ Formel 1: RTL-Hammer! TV-Sender zeigt die Rennen nicht mehr +++

„Nachdem diese schriftliche Anforderung der Behörde vorlag, konnten auch die noch ausstehenden Adressen umgehend der Behörde übergeben werden“, so Vielstädte.

Tönnies gibt sich kämpferisch

Clemens Tönnies' Neffe Robert hatte wegen der Zurückhaltung der Daten mehrfach den Rücktritt seines Onkels gefordert. Doch der denkt nicht daran, in der wohl größten Krise des Unternehmens das Handtuch zu werfen: „Ich stehe in der Verantwortung, ich stehe in erster Front. Ich werde dieses Unternehmen aus der Krise führen, ich werde alles dafür tun, ich werde mich nicht aus dem Staub machen“, gab sich der Fleisch-Baron kämpferisch.

+++ Erster Mallorca-Urlauber kocht vor Wut nach seiner Tui-Reise – „Scheitern auf ganzer Linie!“ +++

Die Krise habe ihn zum Umdenken gebracht. Tönnies kündigte einen massiven Schnitt in der Geschichte des Unternehmens an: „Seit Mittwoch ist nichts mehr wie es war. So werden wir nicht mehr weitermachen. Wir werden diese Branche verändern.“

Druck auf Fleisch-Baron steigt

Welche Veränderungen Clemens Tönnies konkret anstrebt, ist offen. Fest steht, dass der Corona-Ausbruch bei Tönnies und zuvor bei Westfleisch bereits erheblichen Druck auf die Fleischbranche ausgeübt hat.

Die prekären Arbeitsbedingungen der vorwiegend aus Osteuropa stammenden Arbeitnehmer mit Werkverträgen sind der Politik schon lange ein Dorn im Auge. „Dieses Dunkelfeld des Subunternehmertums liegt jetzt offen“, sagte Thomas Kuhlbusch am Samstag.

Mittlerweile liegen fünf Tönnies-Mitarbeiter wegen Covid-19 auf Intensivstation (hier mehr Infos >>>) Der Druck auf den Fleisch-Baron steigt. (mit dpa)