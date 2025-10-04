Tiertafel Duisburg tobt nach dreister Aktion bei Kaufland – „Du solltest Dich schämen!“

Volle Gehege, viele kranke oder alte Vierbeiner und nur wenig Geld – mit genau diesen Problemen kämpfen viele Tierheime in NRW. Immerhin werden stetig neue Fellnasen dort abgegeben, weil sich die ehemaligen Besitzer die Katze oder den Hund nicht mehr leisten können oder es einfach nicht mehr wollen.

Doch nicht nur die Tierheime brauchen dringend Unterstützung, sondern auch viele Menschen, welche in finanzieller Notlage sind. Genau dafür ist eine Tiertafel da. Doch was nun in Duisburg passiert ist, schockiert viele.

Tiertafel in Duisburg: Unbekannte Person gibt sich als Mitarbeiter aus

Tiertafeln sind ehrenamtlich geführte Organisationen, die sich für Mensch und Tier einsetzen. Sie unterstützen nämlich Personen, die finanziell gerade schwierige Zeiten durchmachen, dabei, ihre geliebten Haustiere weiterhin versorgen zu können. Ob Futter, Zubehör oder medizinische Hilfe – mit Spenden von Mitmenschen wird hier geholfen, wo es nötig ist.

Ganz ähnlich wie bei den bekannten Lebensmitteltafeln geht es darum, Bedürftigen eine konkrete Entlastung zu bieten – damit kein Tier aus Geldmangel abgegeben werden muss. Was sich nun jedoch in Duisburg ereignet hat, sorgt für Wut und Entsetzen: Laut einem Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite der Tiertafel Duisburg e.V. soll sich am gestrigen Tag ein unbekannter Mann als Mitarbeiter der Organisation ausgegeben haben. So gelang es ihm offenbar, die Sammelbox im Kaufland Hochheide zu öffnen.

„Ziemlich ehrenlos“: Tier-Fans toben

Doch dabei blieb es nicht: Der Täter nahm auch gleich sämtliche anderen Futterspenden mit – einfach so. Die Empörung unter den echten Helferinnen und Helfern ist groß. In ihrem wütendem Statement heißt: „Du solltest dich schämen! Und sei dir sicher: Wenn wir herausfinden, wer du bist, erstatten wir Anzeige wegen Diebstahls.“ Und nicht nur er: Auch viele weitere Facebook-User sind stinksauer.

So meint eine Nutzerin: „Unglaublich, so was. Da bekommt man das Kotzen bei solchen Menschen ist egal, wie arm man dran ist, ist so etwas ziemlich ehrenlos und erbärmlich so etwas.“ Ein weiterer fügt hinzu: „Einfach nur erbärmlich, wer macht sowas.“

Bleibt wohl nur zu hoffen, dass die bis dahin unbekannte Person sich meldet und die Spenden wieder zurückgibt – immerhin können es viele Menschen und Fellnasen gut gebrauchen.