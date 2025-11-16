Besucher blicken in Gehege von NRW-Zoo – sofort müssen sich Pfleger rechtfertigen

Es ist nicht immer alles, wie es scheint – das haben nun auch die Besucher des Tierparks in Hamm (NRW) bemerkt. Vermehrt wurde in den dortigen Gehegen nämlich scheinbarer Verpackungsmüll, wie Pappkartons und Klopapierrollen, entdeckt – ganz zum Ärger der Zoo-Besucher.

Überall stehen heutzutage Schilder in Tierparks, die darauf hinweisen, dass nichts in die Tiergehege geworfen werden darf. Zudem wird in der heutigen Gesellschaft vor allem Umweltschutz ganz großgeschrieben. Unter diesen Umständen ist es natürlich naheliegend, dass die Alarmglocken der Besucher bei diesem Anblick sofort erklingen. Doch die Pappe in den Gehegen hat rein gar nichts mit Verschmutzung zu tun – ganz im Gegenteil!

Zoo in NRW: Das steckt hinter den Pappkartons in den Gehegen

Um dieses Missverständnis aufzuklären und nicht noch weiter für Verwirrung bei den Besuchern zu sorgen, schreibt der Tierpark Hamm auf Facebook: „Wenn ihr leere Kartons, Klopapierrollen oder ähnliches in den Gehegen seht, dann sind wir nicht unordentlich: Das sind Beschäftigungen für unsere tierischen Bewohner!“

+++ Mitarbeiter im NRW-Zoo müssen handeln – sonst wird es schnell übel +++

Weiter heißt es: „Das „behavioral enrichment“ oder die artgerechte Tierbeschäftigung ist ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit unserer Tierpfleger und gibt den Tieren die Gelegenheit ihr arteigenes Verhaltensrepertoire auszuleben. Je nach Tierart verstecken wir Futter, das mit Zähnen, Pfoten und Krallen ausgepackt werden kann.“

Artgerechte Beschäftigung statt Verschmutzung

Statt einer vermeintlichen Verschmutzung wurden die Pappkartons also bewusst in den Gehegen platziert – ganz im Sinne der artgerechten Tierhaltung! Ein Facebook-Nutzer schreibt dazu: „Sehr gute Arbeit der Tierpark-Mitarbeiter – macht weiter so!“

In diesem Fall des Tierparks Hamm heißt es also: „Der Schein trügt!“ Während wir Menschen die Pappe mit Müll assoziieren, der schnellstmöglich entsorgt werden sollte, dient es in der Tierwelt als Beschäftigung.

Die Pappkartons und weiteres Verpackungsmaterial wurden im Tierpark Hamm zudem auch immer wieder in der bevorstehenden Weihnachtszeit eingesetzt – genauer gesagt zur Bescherung an Heiligabend (24. Dezember). Gegenüber „WA“ erklärte die tierärztliche Leiterin Nicole Gies in der Vergangenheit zum Vorgehen bei der „tierischen Bescherung“: „Sie sollen es nicht nur aufreißen, sondern wir wollen sie beschäftigen.“